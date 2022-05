DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE RELÈVE - Les EÉSAD passent à l'offensive pour recruter plus de 3 000 aides à domicile au Québec

« Parmi les métiers de la santé, l'aide à domicile est souvent la moins connue alors qu'elle est essentielle. 90 % des aînés vivent à domicile contre seulement 5 % en RPA et 5 % en CHSLD. Les besoins sont donc immenses et cette campagne de recrutement d'une ampleur inédite doit permettre d'y intéresser un public plus diversifié, notamment des jeunes », déclare J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Pénurie de main-d'œuvre vs urgence des besoins

Le vieillissement de la population est un phénomène majeur et les besoins explosent. De son propre aveu, le gouvernement ne parvient pas à répondre à la demande et on estime qu'à l'heure actuelle plus de la moitié des aînés qui ont besoin de soutien ne reçoivent pas l'aide à domicile adéquate. Il y a donc une urgence à agir.

« Le gouvernement priorise le recrutement dans les hôpitaux et CHSLD, mais les aînés sont principalement à la maison et si l'on veut réaliser le virage vers le soutien à domicile tant promis, il faut disposer de la main-d'œuvre suffisante. Sans attendre, les EÉSAD se responsabilisent et sont déterminées à créer les conditions gagnantes pour un soutien à domicile accessible et de qualité, partout au Québec », explique monsieur Caron.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes prenant en charge collectivement des besoins non comblés. Elles sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec et exploitées à des fins non lucratives au bénéfice des communautés. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100 000 personnes. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont près de 9 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

