Dépassements de coûts du DSN : L'opposition libérale demande au Vérificateur général d'enquêter

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - De récentes informations révélées sur le contournement des règles de la part du gouvernement caquiste pour relancer le projet de Dossier santé numérique (DSN) incitent les porte-paroles de l'opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique, Michelle Setlakwe, et en matière de santé, Marc Tanguay, à faire parvenir une demande écrite au Vérificateur général du Québec (VGQ) afin d'obtenir un portrait clair et impartial de la situation.

Le DSN, suspendu par Santé Québec le 2 octobre dernier, constitue un projet hautement problématique dont les dépassements de coûts et les retards sont de notoriété publique. Récemment, le Conseil des ministres aurait accepté d'injecter 95 millions $ supplémentaires dans le projet, ce qui a permis au ministère de la Cybersécurité et du Numérique de remettre tous les indicateurs du projet au vert, dénoncent les deux élus libéraux.

Cette façon de faire du gouvernement caquiste rappelle malheureusement le fiasco SAAQclic, alors qu'un changement de portée du projet avait permis de maintenir artificiellement les indicateurs au vert, tel que l'a expliqué le VGQ dans son rapport déposé en février 2025.

Mme Setlakwe, qui a récemment présenté un véritable plan de redressement du ministère de la Cybersécurité et du Numérique basé sur l'expertise, l'imputabilité et la transparence, et M. Tanguay considèrent que la gestion actuelle des fonds publics est très préoccupante, non seulement au niveau des dollars gaspillés, mais aussi en matière de transparence et de reddition de compte, et demandent de faire toute la lumière.

« Après le fiasco SAAQclic, nous ne sommes pas rassurés, loin de là. Nous devons nous assurer que les règles soient respectées et que nous ne répétions pas les mêmes erreurs, et ce, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. C'est pourquoi nous demandons au Vérificateur général d'enquêter dans le dossier du DSN et de brosser un portrait complet de la situation, notamment quant à la teneur de l'avis rendu par le DPI sur le projet DSN. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique

« Un autre cas de fling flang caquiste! Pour cacher son incompétence à gérer des dossiers de transformation numérique, la CAQ en est rendue à contourner les règles pour faire croire que tout va bien et ainsi justifier un nouvel investissement de 95 M$ dans ce projet que le gouvernement est incapable de gérer. Encore du gaspillage caquiste pendant que les patients attendent pour avoir les services. »

- Marc Tanguay, député de LaFontaine et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

