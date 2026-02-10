Musée régional de Vaudreuil-Soulanges - Marie-Claude Nichols impressionnée par le talent artistique des jeunes de la région

VAUDREUIL-DORION, QC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le 1er février dernier, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a assisté au lancement de l'exposition Artistes en herbe - Ma fenêtre sur un autre monde… Cette initiative du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges vise à offrir une vitrine aux jeunes artistes de la région et à reconnaître leur talent. La députée a été très impressionnée par le talent de la relève artistique, mais également par la détermination des jeunes à poursuivre leur parcours guidé par leur passion pour les arts.

La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, et la jeune artiste, Yulianna Morin. (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)

C'est à l'automne dernier que les écoles de la région de Vaudreuil-Soulanges ont été invitées à participer à ce concours, qui comporte également un volet international. Lancé il y a 25 ans par l'ancienne directrice des services éducatifs du Musée, Mme Chantal Séguin, il a touché près de 4000 élèves, ainsi que deux écoles partenaires de la Belgique et de l'Égypte. Pour Marie-Claude Nichols, ce type d'initiative permet aux jeunes de prendre confiance en eux et de dépasser leurs limites. « L'éducation de nos jeunes passe bien sûr par les matières de base, mais également par la découverte et les nouvelles expériences, a déclaré la députée. L'initiative du Musée a permis à de nombreux enfants, adolescentes et adolescents de développer leur sens de l'engagement, leur curiosité et leur ouverture, tout en vivant un beau moment avec d'autres jeunes artistes, leur famille et leurs enseignants. »

À l'occasion du vernissage, l'élue a fait la rencontre d'une jeune artiste de 17 ans, Yulianna Morin, qui a quitté l'école secondaire le Chêne-Bleu en 2023, après l'annonce du transfert de son programme d'arts-études à l'école de la Cité-des-jeunes, où elle poursuit son cheminement artistique. La jeune fille tenait à fréquenter une école avec une vocation artistique, malgré les conséquences sur ses amitiés, entre autres, ainsi que sur la distance à parcourir chaque jour pour se rendre à l'école. « J'ai été touchée par ma rencontre avec Yulianna, a déclaré la députée. J'ai eu un coup de cœur pour ses œuvres, et pour sa détermination à vivre de son art malgré les épreuves auxquelles elle a été confrontée. C'est merveilleux de compter parmi la population du comté de Vaudreuil des jeunes aussi passionnés. Je suis certaine qu'elle réussira à atteindre ses objectifs. » Mme Nichols a également rencontré d'autres jeunes artistes du primaire et du secondaire, qui ont osé dépasser leurs limites en présentant leur travail artistique au grand public. Elle invite d'ailleurs toute la population à prendre un moment pour aller voir l'exposition.

Rappelons que l'exposition sera présentée jusqu'au 22 mars prochain, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. La députée a tenu à féliciter l'équipe du musée pour cette 25e édition haute en couleur.

