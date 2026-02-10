Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle

QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur, Michelle Setlakwe, le porte-parole en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, M. André A. Morin, ainsi que les représentants de l'Association générale étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR), de l'Union étudiante du Québec (UEQ), de la Confédération des Associations d'Étudiants et Étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), de l'Association étudiante des cycles supérieurs de Polytechnique (AEP) et la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM) feront un point de presse demain à 11h30.

DATE : Mercredi 11 février 2026



HEURE : 11h30



LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]