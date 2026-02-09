Madwa-Nika Cadet réclame une commission parlementaire pour évaluer les impacts de l'intelligence artificielle sur la profession journalistique

QUÉBEC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - À la lumière d'informations troublantes révélées récemment dans un reportage de Radio-Canada sur l'existence d'articles d'apparence médiatique générés par l'intelligence artificielle, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Madwa-Nika Cadet, a fait parvenir une demande de mandat d'initiative sur le sujet à la Commission de la culture et de l'éducation. Elle souhaite ainsi la tenue d'une commission parlementaire sur l'impact du développement de l'intelligence artificielle sur l'écosystème médiatique et la profession journalistique au Québec.

Souhaitant préserver l'existence d'une information juste pour la population dans nos médias, la députée libérale de Bourassa-Sauvé estime qu'il est urgent de se pencher sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le contexte médiatique. Selon elle, la situation soulève des questionnements en matière éthique, en matière de droits d'auteur et sur le plan de la santé de notre discours démocratique et public.

« Bien que l'intelligence artificielle puisse comporter de nombreux bénéfices en matière de productivité, nous devons tout de même demeurer prudents face aux possibles dérives, notamment dans l'espace médiatique. Des articles ou des citations créées de toutes pièces qui seraient rapportées dans les médias représentent une menace à une juste information offerte à la population. Afin de brosser un portrait clair de la situation et d'élaborer des pistes de solution pour circonscrire les effets délétères de cette technologie, nous demandons la tenue d'une commission parlementaire pour permettre aux parlementaires d'entendre les acteurs des milieux des médias et des technologies. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications et députée de Bourassa-Sauvé

