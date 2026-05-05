Vooban lance Morphe, une solution qui capte le savoir des employés avant qu'il ne disparaisse

QUÉBEC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Vooban, leader canadien en intelligence artificielle appliquée, annonce le lancement de Morphe, une IA conversationnelle qui capte l'expertise des employés et la transforme en base de connaissances accessible aux équipes et aux agents IA.

Dans de nombreuses entreprises, l'expertise des équipes quitte l'organisation plus vite qu'elle n'est capturée : retraites, promotions, changements de rôles et départs emportent chaque année des années de contexte opérationnel difficile à reconstruire. Morphe cherche à capter ce savoir là où il se trouve réellement, c'est-à-dire dans l'expérience des employés.

Capturer ce qui n'a jamais été documenté

Morphe opère à travers des sessions conversationnelles d'environ 30 minutes avec les employés. Un agent IA pose des questions ciblées sur leur rôle, leurs tâches, leurs décisions, leurs processus et les règles informelles développées au fil de leur expérience.

En arrière-plan, une base de connaissances structurée se construit automatiquement. En quelques sessions avec Morphe, une organisation peut ainsi capturer une partie importante du savoir lié à un poste, sans processus formel de documentation.

Cette approche rend accessible un type de connaissance souvent invisible, mais critique : le "comment" et le "pourquoi" derrière les décisions, au-delà des procédures formelles.

Vooban a récemment déployé Morphe dans une organisation pour capter le savoir d'un employé en poste depuis plus de 20 ans. Comme dans bien des cas, une grande partie de son expertise n'avait jamais été documentée.

Au fil des échanges, l'outil a permis de reconstituer non seulement les procédures formelles, mais surtout les façons de faire réelles : les raccourcis utilisés dans les systèmes internes, les contacts informels à solliciter pour faire avancer des dossiers, les habitudes des fournisseurs, etc. Un savoir rarement documenté et souvent uniquement conservé en mémoire.

« Après deux décennies dans le même rôle, un employé développe une compréhension très fine de son environnement de travail. Même en le remplaçant par une personne compétente et expérimentée, ce niveau de connaissance ne se transfère pas naturellement. Mais aujourd'hui, grâce à Morphe, on peut littéralement chatter avec ce savoir, » souligne Hugues Foltz, vice-président exécutif chez Vooban.

Une fois capturée, cette expertise peut être consultée comme on interrogerait un collègue expérimenté, permettant aux équipes d'obtenir des réponses contextualisées basées sur la réalité opérationnelle.

Un enjeu économique majeur

Au Canada, Statistique Canada observe une vague record de retraites au sein d'une main-d'œuvre qui vieillit rapidement. Plus d'une personne sur cinq dans la population en âge de travailler (21,8 %) est aujourd'hui proche de la retraite (55-64 ans), un sommet historique. À cela s'ajoute un roulement de personnel soutenu, où les démissions et les changements de rôles contribuent à la perte d'expertise dans les organisations.

Une base de connaissances vivante pour les équipes et les agents IA

Une fois la base de connaissances constituée, les équipes peuvent y accéder comme elles le feraient avec un collègue expérimenté, ce qui facilite l'intégration des nouveaux employés, réduit la dépendance aux experts clés et accélère la prise de décision.

« Les agents d'IA peuvent également y accéder pour obtenir le contexte nécessaire à leurs tâches, notamment le processus auquel ils contribuent, les règles en vigueur, les équipes concernées et les décisions déjà prises. Plutôt que de se baser uniquement sur des documents épars, ils s'appuient sur une représentation structurée du fonctionnement réel de l'organisation, ce qui améliore la pertinence et la fiabilité de leurs actions, » affirme Carl Chouinard, chef de produit chez Vooban.

Pour les organisations, l'objectif est de transformer un savoir souvent informel en un actif structuré et durable, pouvant être transmis et réutilisé dans le temps.

Contrairement aux approches traditionnelles basées uniquement sur l'analyse de données historiques, Morphe ne dépend ni d'intégrations complexes ni de volumes massifs de données pour démarrer. La solution peut être déployée rapidement et commencer à générer de la valeur dès les premières sessions de capture.

Sécurité et souveraineté des données

Morphe a été conçu selon les exigences de la Loi 25 du Québec, l'un des cadres de protection des renseignements personnels les plus stricts en Amérique du Nord. Une certification SOC 2 Type II est en cours auprès d'un auditeur indépendant. Les données captées lors des sessions demeurent la propriété exclusive du client et ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles de Vooban. Pour les clients qui le requièrent, des options d'hébergement souverain sont disponibles.

Disponibilité

Morphe est actuellement déployé auprès d'une première cohorte de clients. Le lancement commercial est prévu le 1er juin 2026. Les organisations intéressées peuvent s'inscrire dès maintenant à la liste d'attente sur morphe.vooban.com. Les membres inscrits avant le lancement bénéficieront d'une tarification préférentielle garantie ainsi que d'une première session gratuite.

Lancement

Morphe sera présenté lors de l'événement Impact IA le 7 mai 2026, au Grand Quai du Port de Montréal.

À propos de Vooban

Basé au Canada, pôle mondial de l'intelligence artificielle (IA), Vooban est un leader national et un pionnier dans l'IA appliquée. L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement des organisations pour le développement et l'implantation de projets d'IA pour améliorer leur productivité. Avec pour mission de favoriser l'innovation, Vooban exploite des technologies de pointe telles que l'IA, l'analyse de données, l'Internet des objets (IoT) et l'infonuagique pour créer des applications à fort impact.

SOURCE Vooban

Contact média : Annie O'Farrell, directrice marketing, Vooban, [email protected], 418-572-9979