INVITATION AUX MÉDIAS - 6e édition de Impact IA

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Alors que l'intelligence artificielle transforme rapidement les modèles d'affaires, la 6e édition d'Impact IA réunira à Montréal les acteurs clés de l'écosystème technologique québécois.

Organisé par Vooban en collaboration avec La Caisse, l'événement mettra de l'avant des témoignages concrets d'entreprises sur l'intégration de l'IA : réussites, défis et perspectives.

Le rendez-vous est donné le jeudi 7 mai au Grand Quai du Port de Montréal.

Voici un aperçu de la programmation

09h00 - 09h05 Mot d'ouverture

09h05 - 09h35 Transformer la donnée en avantage opérationnel : le virage IA de

Champion Iron

David Cataford, ing., Chef de la direction et administrateur, Champion Iron 09h35 - 10h05 L'IA au cœur des opérations

Bamba Sissoko, Chef de la direction, systèmes d'information chez Transat

Émilie Gaudreault, Coordonnatrice Architecte Pré-ventes, Vooban 10h05-10h35 Quand l'IA transforme la manière dont vous avez toujours travaillé

Alex Brisson, ing., M.B.A., Président et chef de la direction, Norda Stelo

Catherine Samson, Directrice principale, Relations d'affaires, Québec, La Caisse 10h35-11h00 PAUSE 11h00-11h45 Comment déployer l'IA sans compromettre la sécurité

Yvan Fournier, Sous-ministre adjoint à la Sécurité de l'information

gouvernementale et à la cybersécurité

Guy Veilleux, Vice-président des ventes et cofondateur, Qohash

Samuel Bonneau, Directeur de la sécurité des systèmes d'information (CISO),

Vooban 11h45-13h00 LUNCH 13h00-13h30 Capturer 30 ans d'expertise en 30 jours : le transfert de connaissances à

l'ère de l'IA

Hugues Foltz, Vice-président exécutif, Vooban 13h30-14h00 Comment La Presse a structuré son virage multi-agents

Geoffrey Bernard, Vice-président Marketing, science de données et connaissance

consommateur, La Presse 14h00-14h30 PAUSE 14h30-15h00 L'IA dans un grand CHU : quelques ingrédients essentiels pour passer du

projet pilote au terrain

Philippe Lachapelle, CPA, Directeur de la performance, de la valorisation des

données et de la transformation numérique, CHU de Québec

Julien Billot, Président-directeur général, Scale AI 15h00- 16h15 Banque Nationale et l'IA agentique à grande échelle

Richard Gendron, Vice-président TI & Opérations, Banque Nationale du Canada

Pierre Fortier, Vice président, TI & Gestion de patrimoines, Banque Nationale du

Canada

Stéphane Ricoul, Directeur de compte, Vooban 16h15 Mot de clôture 16h30 COCKTAIL

Pour consulter la programmation détaillée, cliquer ici.

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DATE ET HEURE : Jeudi 7 mai 2026, 9 h à 17 h Grand quai du Port de Montréal 200, rue de la Commune Ouest, Montréal

Les journalistes intéressés à assister en tout ou en partie à cet événement sont priés de communiquer avec Valérie Gonzalo au (514) 923-1549 ou [email protected] afin de confirmer leur participation. Nous vous rappelons que le tout se passe en présentiel. Veuillez noter que la plupart des conférenciers seront disponibles pour des entrevues individuelles. Merci de confirmer vos demandes d'entrevues à l'avance.

SOURCE Vooban

Source et informations: Valérie Gonzalo, (514) 923-1549, [email protected]