INVITATION AUX MÉDIAS - 6e édition de Impact IA
Nouvelles fournies parVooban
29 avr, 2026, 10:00 ET
MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Alors que l'intelligence artificielle transforme rapidement les modèles d'affaires, la 6e édition d'Impact IA réunira à Montréal les acteurs clés de l'écosystème technologique québécois.
Organisé par Vooban en collaboration avec La Caisse, l'événement mettra de l'avant des témoignages concrets d'entreprises sur l'intégration de l'IA : réussites, défis et perspectives.
Le rendez-vous est donné le jeudi 7 mai au Grand Quai du Port de Montréal.
Voici un aperçu de la programmation
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09h00 - 09h05
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Mot d'ouverture
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09h05 - 09h35
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Transformer la donnée en avantage opérationnel : le virage IA de
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09h35 - 10h05
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L'IA au cœur des opérations
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10h05-10h35
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Quand l'IA transforme la manière dont vous avez toujours travaillé
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10h35-11h00
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PAUSE
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11h00-11h45
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Comment déployer l'IA sans compromettre la sécurité
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11h45-13h00
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LUNCH
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13h00-13h30
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Capturer 30 ans d'expertise en 30 jours : le transfert de connaissances à
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13h30-14h00
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Comment La Presse a structuré son virage multi-agents
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14h00-14h30
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PAUSE
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14h30-15h00
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L'IA dans un grand CHU : quelques ingrédients essentiels pour passer du
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15h00- 16h15
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Banque Nationale et l'IA agentique à grande échelle
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16h15
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Mot de clôture
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16h30
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COCKTAIL
Pour consulter la programmation détaillée, cliquer ici.
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DATE ET HEURE : Jeudi 7 mai 2026, 9 h à 17 h
Grand quai du Port de Montréal
200, rue de la Commune Ouest, Montréal
Les journalistes intéressés à assister en tout ou en partie à cet événement sont priés de communiquer avec Valérie Gonzalo au (514) 923-1549 ou [email protected] afin de confirmer leur participation. Nous vous rappelons que le tout se passe en présentiel. Veuillez noter que la plupart des conférenciers seront disponibles pour des entrevues individuelles. Merci de confirmer vos demandes d'entrevues à l'avance.
SOURCE Vooban
Source et informations: Valérie Gonzalo, (514) 923-1549, [email protected]
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