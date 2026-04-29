INVITATION AUX MÉDIAS - 6e édition de Impact IA

Nouvelles fournies par

Vooban

29 avr, 2026, 10:00 ET

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Alors que l'intelligence artificielle transforme rapidement les modèles d'affaires, la 6e édition d'Impact IA réunira à Montréal les acteurs clés de l'écosystème technologique québécois.

Organisé par Vooban en collaboration avec La Caisse, l'événement mettra de l'avant des témoignages concrets d'entreprises sur l'intégration de l'IA : réussites, défis et perspectives.

Le rendez-vous est donné le jeudi 7 mai au Grand Quai du Port de Montréal.

Voici un aperçu de la programmation

09h00 - 09h05

Mot d'ouverture
            

09h05 - 09h35

Transformer la donnée en avantage opérationnel : le virage IA de
Champion Iron
David Cataford, ing., Chef de la direction et administrateur, Champion Iron

09h35 - 10h05

L'IA au cœur des opérations
Bamba Sissoko, Chef de la direction, systèmes d'information chez Transat
Émilie Gaudreault, Coordonnatrice Architecte Pré-ventes, Vooban

10h05-10h35

Quand l'IA transforme la manière dont vous avez toujours travaillé
Alex Brisson, ing., M.B.A., Président et chef de la direction, Norda Stelo
Catherine Samson, Directrice principale, Relations d'affaires, Québec, La Caisse

10h35-11h00

PAUSE

11h00-11h45

Comment déployer l'IA sans compromettre la sécurité
Yvan Fournier, Sous-ministre adjoint à la Sécurité de l'information
gouvernementale et à la cybersécurité
Guy Veilleux, Vice-président des ventes et cofondateur, Qohash
Samuel Bonneau, Directeur de la sécurité des systèmes d'information (CISO),
Vooban

11h45-13h00

LUNCH

13h00-13h30

Capturer 30 ans d'expertise en 30 jours : le transfert de connaissances à
l'ère de l'IA
Hugues Foltz, Vice-président exécutif, Vooban

13h30-14h00

Comment La Presse a structuré son virage multi-agents             
Geoffrey Bernard, Vice-président Marketing, science de données et connaissance
consommateur, La Presse

14h00-14h30

PAUSE

14h30-15h00

L'IA dans un grand CHU : quelques ingrédients essentiels pour passer du
projet pilote au terrain
Philippe Lachapelle, CPA, Directeur de la performance, de la valorisation des
données et de la transformation numérique, CHU de Québec
Julien Billot, Président-directeur général, Scale AI

15h00- 16h15

Banque Nationale et l'IA agentique à grande échelle
Richard Gendron, Vice-président TI & Opérations, Banque Nationale du Canada
Pierre Fortier, Vice président, TI & Gestion de patrimoines, Banque Nationale du
Canada
Stéphane Ricoul, Directeur de compte, Vooban

16h15

Mot de clôture

16h30

COCKTAIL

Pour consulter la programmation détaillée, cliquer ici.

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DATE ET HEURE : Jeudi 7 mai 2026, 9 h à 17 h

                               Grand quai du Port de Montréal

                               200, rue de la Commune Ouest, Montréal

Les journalistes intéressés à assister en tout ou en partie à cet événement sont priés de communiquer avec Valérie Gonzalo au (514) 923-1549 ou [email protected] afin de confirmer leur participation. Nous vous rappelons que le tout se passe en présentiel. Veuillez noter que la plupart des conférenciers seront disponibles pour des entrevues individuelles. Merci de confirmer vos demandes d'entrevues à l'avance.

SOURCE Vooban

Source et informations: Valérie Gonzalo, (514) 923-1549, [email protected]

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