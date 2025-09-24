MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Vooban, chef de file et pionnier canadien en intelligence artificielle (IA) appliquée, annonce la création de deux nouvelles divisions. L'annonce a eu lieu aujourd'hui dans le cadre d'ALL IN, le plus grand événement d'IA au Canada. La première division, Vooban Labs, est un laboratoire interne entièrement dédié à réinventer les façons de travailler grâce aux agents d'IA, la prochaine grande révolution en IA. La seconde, Vooban Cyber, se consacre à la cybersécurité des projets, des modèles d'IA, des agents et des systèmes multi-agents. Cette double annonce s'inscrit dans une stratégie de croissance pour Vooban, mais représente également une réponse concrète aux besoins exprimés par ses clients. Vooban vise ainsi à accélérer l'adoption de l'IA avec impact tout en favorisant une utilisation sécuritaire pour les entreprises canadiennes.

Vooban Labs : un investissement de plusieurs millions pour propulser l'IA agentique

Vooban est convaincue que les agents d'IA, de véritables collègues numériques intelligents, vont révolutionner la manière dont les individus et les organisations travaillent. Bien au-delà des simples outils d'automatisation ou des modèles d'IA générative, ces agents peuvent interpréter des données, prendre des décisions, agir de façon autonome et collaborer dans des environnements complexes. Tout cela, en interagissant avec les humains pour accomplir des tâches critiques.

Pour illustrer ce potentiel, Vooban s'apprête à lancer un système multi-agents capable de collaborer entre eux afin de surveiller et de réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise.

C'est pour concrétiser cette vision que Vooban a créé Vooban Labs, un laboratoire entièrement consacré au développement d'agents d'IA. « Nous croyons tellement au potentiel de cette technologie que nous avons d'abord conçu un système multi-agents qui a déjà transformé nos propres façons de concevoir et de développer des logiciels et des modèles d'IA. L'impact a été si significatif que nous voulons désormais en faire profiter nos clients, et nous prévoyons le commercialiser au cours de la prochaine année », affirme Kevin Moore, PDG et fondateur de Vooban.

Dans sa position de leader canadien en IA appliquée, Vooban investira plusieurs millions de dollars au cours des trois prochaines années pour continuer à dominer le marché et réaliser des percées inédites dans le domaine de l'agentique. Chaque nouvel agent développé renforce également la propriété intellectuelle canadienne, contribuant à l'écosystème d'innovation technologique du pays.

Pour assurer le succès de cette nouvelle division, Vooban nomme Carl Chouinard au poste de directeur général de Vooban Labs. Expert en IA depuis plus de 10 ans, il est à l'origine de la création du département d'IA chez Vooban, qui est aujourd'hui l'un des pôles d'innovation les plus reconnus au Canada. Erin Kearns est pour sa part nommée cheffe des opérations de Vooban Labs. Basée à San Francisco, au cœur des innovations en IA agentique, elle apporte une solide expérience acquise comme vice-présidente principale aux opérations chez Hyperloop, où elle a eu l'occasion de collaborer avec des innovateurs de renom, notamment aux côtés de Richard Branson et de l'équipe d'Elon Musk. Elle aura pour mandat d'accélérer le passage des prototypes d'agents d'IA au déploiement massif, avec des standards élevés de sécurité, de gouvernance et de performance.

Vooban Cyber: réduire les risques sans freiner l'innovation

La cybersécurité n'a jamais été aussi cruciale pour les organisations qui adoptent l'IA. Avec le déploiement massif de l'IA générative, des agents d'IA et de toutes les autres solutions d'IA qui existent, les risques n'ont jamais été aussi élevés. Pour répondre à ce défi, nous lançons Vooban Cyber, une nouvelle division entièrement dédiée à cet enjeu critique. Sa mission est claire : permettre aux organisations d'innover et de déployer l'IA à grande échelle en toute confiance, en intégrant la cybersécurité au cœur de leurs projets.

« IA et cybersécurité sont indissociables. Avec Vooban Cyber, nous intégrons la sécurité à chaque étape du cycle de vie de nos solutions d'IA : de la conception à l'exécution quotidienne. Cette approche garantit des solutions d'IA fiables, traçables et dignes de confiance. Avec les agents d'IA nous entrons dans une nouvelle ère, comparable à celle de l'avènement du web, où la cybersécurité jouera un rôle crucial » affirme Samuel Bonneau, directeur général de Vooban Cyber. « Concrètement, nous allons aider nos clients à se préparer aux cyberattaques, à rehausser leurs pratiques en cybersécurité, à obtenir des certifications reconnues (ISO, SOC 2, etc.) et à automatiser leurs processus de défense grâce à des agents d'IA. ».

À propos de Vooban

Basés au Canada, pôle mondial de l'intelligence artificielle (IA), Vooban est un leader national et un pionnier dans l'IA appliquée. L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement des organisations pour le développement et l'implantation de projets d'IA pour améliorer leur productivité. Avec pour mission de favoriser l'innovation, Vooban exploite des technologies de pointe telles que l'IA, l'analyse de données, l'Internet des objets (IoT) et l'infonuagique pour créer des applications à fort impact.

SOURCE Vooban

Contact médias : Annie O'Farrell, 418-572-9979, [email protected]