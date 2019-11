Départ de Michael Sabia de la Caisse de dépôt et placement du Québec - Le premier ministre François Legault salue plus de 10 ans de travail remarquable

QUÉBEC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du départ prochain de Michael Sabia comme président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le premier ministre, François Legault, souhaite saluer le travail remarquable des 11 dernières années pour faire fructifier cette institution.

M. Legault dresse un bilan très positif du passage de M. Sabia à la tête de la CDPQ. Rappelons que ce dernier occupait ce poste depuis mars 2009. Sous sa gouverne, le bas de laine des Québécois a connu une expansion importante, avec des investissements d'envergure à travers le monde et une progression soutenue de ses actifs. Aujourd'hui, ce sont également près de 775 entreprises québécoises qui sont financées et accompagnées par la CDPQ.

M. Legault a d'ailleurs eu l'occasion de parler directement à M. Sabia plus tôt, mardi, pour le remercier de ses réalisations comme président et chef de la direction de la CDPQ.

Citation :

« Je salue le parcours exceptionnel de Michael Sabia à la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il a fait de la Caisse un acteur encore plus incontournable de notre économie, et ce, au bénéfice de tous les Québécois. Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Au cours de son mandat, M. Sabia a amélioré les processus de gestion de la Caisse, ce qui a permis de générer des performances supérieures à ses indices de référence tout en créant des portefeuilles plus résilients. Son professionnalisme a bénéficié à l'ensemble de l'économie québécoise. »

Eric Girard, ministre des Finances

« Je tiens à remercier Michael pour sa contribution au développement économique du Québec, un mandat important de la CDPQ. Sa gestion rigoureuse comme PDG a permis d'amener la Caisse à un autre niveau, grâce à des rendements plus que concurrentiels année après année. Cela a toujours été un plaisir de travailler avec lui, autant au conseil d'administration de la CDPQ que comme ministre de l'Économie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

