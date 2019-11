Départ de Me Denis Gallant à la tête de l'Autorité des marchés publics

QUÉBEC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général de l'Autorité des marchés publics (AMP), Me Denis Gallant, quittera ses fonctions le 24 janvier 2020 pour relever un nouveau défi professionnel dans le domaine du droit.

En poste depuis le 25 juillet 2018 comme premier président-directeur général de l'AMP, Me Gallant a procédé à la mise en place de cette nouvelle organisation neutre et indépendante vouée à la surveillance des marchés publics, et en a jeté les bases. Celui qui a été procureur en chef adjoint de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, puis inspecteur général de la Ville de Montréal, considère que le Québec a maintenant les moyens d'agir pour que les processus contractuels des organismes publics soient rigoureux et que les entreprises qui obtiennent des contrats avec l'État répondent aux plus hauts standards d'intégrité auxquels les québécois sont en droit de s'attendre.

« L'Autorité des marchés publics dispose d'une équipe de gestion chevronnée, d'experts en vérification et en enquête et de professionnels compétents qui travaillent ensemble dans un seul et même but, celui d'assurer le respect des lois et des règles qui régissent les marchés publics. C'est en toute confiance que je peux maintenant confier les destinées de l'organisation », a indiqué Me Gallant.

« J'ai la certitude et la conviction que les efforts menés par l'AMP, de concert avec tous les autres partenaires qui travaillent quotidiennement à lutter contre les acteurs déviants et qui ne méritent pas d'obtenir des contrats de nos organismes publics, continueront de produire des résultats. Obtenir un contrat public est un privilège et non un droit, et c'est en unissant nos forces que nous réussirons à rétablir la confiance du public lorsque vient le temps d'accorder des contrats publics », a conclu Me Gallant.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'Autorité des marchés publics, instance neutre et indépendante, est la porte d'entrée unique en ce qui concerne la surveillance des marchés publics et l'application des règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics au Québec. Son rôle de surveillance vise les organismes du secteur public, des réseaux de la santé et de l'éducation, les sociétés d'État et le monde municipal. En outre, elle est responsable de délivrer et de renouveler les autorisations de contracter, de tenir à jour le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics, de procéder au traitement des plaintes d'entreprises qui estiment qu'un processus d'adjudication ou d'attribution d'un contrat public n'est pas conforme au cadre normatif, et de recevoir tout renseignement pertinent à cet effet.

