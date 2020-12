Jean-Marc Arbaud nommé président et chef de la direction de la filiale opérationnelle CDPQ Infra

Martin Laguerre nommé PVP, Placements privés et Solutions de financement

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce que Macky Tall a remis sa démission de l'ensemble de ses fonctions au sein de la Caisse et de ses filiales. Il a accepté un poste au sein d'une firme d'investissement privée américaine à partir du printemps 2021, après une période de refroidissement.

« Au cours des 16 dernières années, Macky a laissé sa marque dans notre organisation par sa profonde expertise d'investisseur et par la mise en œuvre du modèle d'affaires novateur de CDPQ Infra. Il est reconnu pour son engagement envers la Caisse, son approche humaine et son intégrité. Grâce à son leadership rassembleur, Macky a su développer des équipes fortes et engagées qui sont prêtes à prendre la relève », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

« Macky a contribué de façon unique à l'évolution de la Caisse. Il a bâti, avec ses équipes, nos activités d'infrastructure, allant de nos investissements dans des actifs existants à la conception et la construction de nouveaux projets comme le REM. Comme chef des Marchés liquides puis des Actifs réels, il a mis sa vision de l'investissement et sa capacité à développer des talents au service de la stratégie de la Caisse et ultimement, de nos déposants. Au nom du conseil d'administration, je le remercie sincèrement pour l'ensemble de ses contributions à l'évolution et aux succès de la Caisse », a affirmé Robert Tessier, président du conseil d'administration de la Caisse.

« Je suis honoré d'avoir pu servir les Québécoises et les Québécois pendant 16 ans à la Caisse. J'ai eu le privilège de travailler avec des équipes très talentueuses pour bâtir des stratégies d'investissement, des transactions solides dans la durée et des projets uniques et novateurs comme celui du REM. Je tiens à remercier, à saluer tous mes collègues et à leur dire toute ma fierté d'avoir travaillé à leurs côtés dans cette institution qui joue un rôle unique au Québec », a déclaré Macky Tall.

Afin d'assurer une transition ordonnée, M. Tall restera en poste jusqu'à la fin de l'année 2020.

Nominations au pôle Actifs réels

Dans ce contexte, la Caisse annonce une évolution de la structure de son pôle Actifs réels, qui s'appuie sur le talent et l'expertise développés au sein de la CDPQ.

Ainsi, les nominations suivantes seront en vigueur à partir du 1er janvier 2021 :

Jean-Marc Arbaud, directeur général de CDPQ Infra depuis septembre 2018, est promu président et chef de la direction de cette filiale opérationnelle. Il relèvera directement du président et chef de la direction de la CDPQ. À ce titre, il continuera d'être responsable de l'équipe ainsi que du développement et de la direction des projets pilotés par CDPQ Infra, en particulier celui du Réseau express métropolitain (REM).



M. Arbaud a entre autres œuvré huit ans au sein de SNC-Lavalin et a été, de 2005 à 2011, président et chef de la direction de IntransitBC, concessionnaire du Canada Line, le système de transport collectif électrique automatisé de Vancouver . Avant d'entrer chez CDPQ Infra, il a aussi occupé des postes de haut niveau chez Power Global et a été président d'Infra-Diagnox.





Avant de se joindre à CDPQ Infra, Harout Chitilian a été consultant pour diverses entreprises spécialisées dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications. Il a été président du conseil municipal avant de devenir vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, poste qu'il a occupé jusqu'en 2017 et dans le cadre duquel il était responsable des technologies de l'information et du dossier ville intelligente et numérique.





Emmanuel Jaclot est, depuis juin 2018, premier vice-président et chef des Infrastructures. À ce titre, il est déjà responsable de la stratégie et des investissements en infrastructures de la Caisse sur le plan mondial. Avant de se joindre à la Caisse, M. Jaclot a occupé le poste de vice-président principal au sein de Schneider Electric - leader mondial de la gestion de l'énergie -, à Londres. De 2007 à 2015, il a été directeur général adjoint d'EDF Énergies Nouvelles, une filiale d'EDF spécialisée dans les énergies renouvelables, à Paris . Ses fonctions l'ont conduit à gérer des transactions majeures de fusions et acquisitions à l'échelle mondiale, et lui ont ainsi permis de développer une double expertise en investissement et en gestion d'actifs.





Martin Laguerre possède plus de 20 ans d'expérience dans les placements privés et le secteur financier. Avant de se joindre à la Caisse en 2019, il était gestionnaire principal, Électricité et énergies renouvelables à l'Office d'investissement du RPC (maintenant Investissements RPC), à New York . Auparavant, il a été directeur général de la division mondiale de l'électricité et de l'eau à General Electric. Il a aussi occupé divers postes en services bancaires d'investissement et en gestion de placement dans des institutions financières internationales.





« Cette évolution de notre structure démontre la qualité de la relève sur laquelle peut compter notre organisation et du travail accompli par ces leaders au cours des dernières années. Je tiens à remercier et à féliciter toutes ces personnes qui auront sous peu de nouvelles responsabilités au sein de la Caisse. Leur avancement est à la fois une source de fierté pour moi et un témoignage du grand talent des équipes que nous avons bâties au fil du temps », a ajouté Charles Emond.

