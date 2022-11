Départ de Lakina et Balzak - Les morses arrivés à destination au Point Defiance Zoo & Aquarium de Tacoma

QUÉBEC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Après un voyage de quelques heures, les jeunes morses Balzak et Lakina de l'Aquarium du Québec sont arrivés hier dans leur nouvelle demeure à Tacoma, dans l'état de Washington, au Point Defiance Zoo & Aquarium. Ils se portent à merveille et s'adaptent bien à leur nouvel environnement.

Comme sa soeur, le morse Balzak (sur la photo) est arrivé hier dans sa nouvelle demeure à Tacoma et se porte à merveille. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Un entraîneur et une vétérinaire de l'Aquarium du Québec ont accompagné Lakina (sur la photo) et Balzak tout au long du trajet, et assureront la transition pendant plusieurs jours. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Pour s'assurer de leur bien-être, l'entraîneur de Lakina et Balzak était présent tout au long du trajet en camion et en avion-cargo, ainsi que la vétérinaire de l'Aquarium, Judith Farley. Ils demeureront à leurs côtés pendant plusieurs jours pour assurer la transition et partager leurs connaissances avec les employés de l'établissement d'accueil.

La conservatrice ajointe de Point Defiance Zoo & Aquarium, Sheriden Ploof, a passé la dernière semaine au Québec pour faire connaissance avec les jeunes morses et découvrir leur personnalité, leurs aliments préférés et leurs routines quotidiennes avec leur équipe de soin. Elle est convaincue que le processus d'adaptation se déroulera dans les règles de l'art.

« Nous sommes attristés que Balzak et Lakina nous aient quittés, mais nous sommes fiers d'avoir pu assister à leur naissance à l'Aquarium et d'en avoir pris soin pendant six ans. Nous sommes heureux qu'ils puissent continuer à recevoir des soins selon les plus hauts standards de qualité au zoo de Point Defiance », a déclaré la directrice de la conservation de l'Aquarium du Québec, Marie-Pierre Lessard.

Pour le moment, le père des jeunes morses, Boris, est toujours hébergé à l'Aquarium du Québec. Son transfert est prévu d'ici la fin de l'année vers une autre institution que celle de sa progéniture. Rappelons que l'Aquarium a fait l'annonce du transfert des morses en mai dernier en raison de la situation particulière de cette collection. Les liens de sang entre le père et ses deux petits qui arrivent à maturité sexuelle font en sorte qu'ils doivent être séparés afin d'éviter toute reproduction non désirée.

Notre vétérinaire, Judith Farley, qui a voyagé avec les deux morses et qui est à leurs côtés à Tacoma, est disponible pour une entrevue téléphonique. Notre directrice de la conservation, Marie-Pierre Lessard, peut quant à elle répondre à vos questions à l'Aquarium.

