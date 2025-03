Départ de Karl Blackburn du Conseil du patronat du Québec

MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) annonce le départ de son président et chef de la direction, Karl Blackburn. Après plusieurs années d'engagement et de leadership, Karl Blackburn a fait part de sa décision au conseil d'administration de vouloir se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

« Au nom du conseil d'administration du CPQ, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance envers Karl Blackburn pour son engagement exceptionnel. Karl a su guider le CPQ avec rigueur, passion, humanité et détermination. Au fil de son mandat, il a contribué à faire rayonner le CPQ ici et à l'international, et à affirmer son rôle essentiel dans la prospérité économique du Québec. Il laisse derrière lui une organisation solide, portée par une équipe engagée, prête à poursuivre le travail avec la même passion », déclare Denis Deschamps, président du conseil d'administration du CPQ.

« J'ai eu le privilège de me joindre au CPQ qui m'a fait confiance à un moment névralgique de l'histoire du Québec. Mon parcours aux côtés d'entrepreneurs passionnés et de collègues remarquables aura été pour moi une aventure extraordinaire. Je tiens à remercier le conseil d'administration, les membres du CPQ ainsi que toute l'équipe pour la confiance qu'ils m'ont témoignée au fil des années. », ajoute Karl Blackburn.

Au cours des prochains jours, une personne prendra la relève de la direction par intérim. Par la suite, le conseil d'administration du CPQ mettra en place un processus rigoureux, structuré et transparent afin de sélectionner la prochaine personne qui dirigera le CPQ.

