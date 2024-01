CHANGSHA, Chine, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Le 8 janvier, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a envoyé près de 200 machines de terrassement en Australie et en Europe à partir de son parc de machines de terrassement dans la ville intelligente de Zoomlion, ce qui représente un bon départ pour 2024.

La livraison en lot est une autre étape importante pour Zoomlion Earthmoving Machinery Company, qui poursuit son expansion au sein des marchés australien et européen. Au cours des dernières années, l'entreprise a connu un succès continu sur les principaux marchés étrangers en améliorant la capacité concurrentielle de ses produits, en diversifiant sa gamme de produits et en améliorant constamment la capacité d'adaptation de ses produits. Cette approche a non seulement stimulé les ventes à l'échelle mondiale, mais a aussi considérablement rehaussé le profil et l'influence de la marque.

Zoomlion a ouvert son premier magasin 4S à Brisbane, en Australie en juillet dernier, ce qui a marqué une étape importante dans la feuille de route de développement international de l'entreprise, accélérant la mise en place d'un réseau de services localisé et complétant son expansion outre-mer.

L'immense magasin 4S (4 300 m2) mise sur une équipe unifiée spécialisée dans la vente et le service, avec des véhicules de service. On y trouve un inventaire important de pièces de rechange et d'équipements neufs et d'occasion. Avec des espaces consacrés aux réparations, aux essais et à l'entretien, l'installation est bien outillée pour fournir un service fiable, recueillant des critiques enthousiastes de la part des clients pour ses soins complets.

En décembre, Zoomlion a livré plus de 50 camions-bétonnières en Australie, ce qui représentait la première livraison de camions-bétonnières de la Chine dans ce pays. Lors de l'élaboration de ce modèle, Zoomlion a réalisé des études de marché approfondies afin de mieux comprendre les conditions de travail locales et les besoins réels et pratiques des clients. Il présente les avantages d'une conception avancée, une solide performance, une apparence élégante, une sécurité, une facilité de contrôle et une utilisation plus confortable.

Entre-temps, sur le marché européen, Zoomlion a participé à la 69e Feira Nacional de Agricultura Feira do Ribatejo (FNA23) au Portugal en juin 2023 et au salon commercial SMOPYC 2023 en Espagne en novembre, événements au cours desquels elle a signé des contrats totalisant 30 millions de yuans (4,22 millions de dollars américains).

« La livraison par lots du 8 janvier est une excellente façon d'amorcer 2024. Zoomlion Earthmoving continuera d'améliorer et de mettre en œuvre une stratégie de développement à l'étranger axée sur le point à point et la localisation afin d'étendre davantage notre portée commerciale et de réaliser de nouvelles percées commerciales », a déclaré Zheng Zhe, directeur général adjoint de Zoomlion Earthmoving Machinery Company.

