OTTAWA, ON, le 29 juill. 2024 /CNW/ - NAV CANADA annonce le départ à la retraite de son président et chef de la direction Raymond G. Bohn, en date du 31 octobre 2024.

En poste depuis février 2021, Raymond Bohn a dirigé la Société dans une période de défis considérables. Il a été au service de NAV CANADA pendant 24 ans, pendant lesquelles il a occupé divers postes de direction et apporté des changements transformationnels dans l'ensemble de la Société.

« Je remercie Ray pour ses innombrables contributions à NAV CANADA tout au long de ces années », exprime Michelle Savoy, présidente du conseil d'administration de NAV CANADA. « Il laisse la Société en excellente position pour l'avenir. »

Le conseil d'administration supervisera un processus exhaustif pour la sélection de la personne qui succédera à M. Bohn. D'ici son départ à la retraite, ce dernier restera en poste et continuera à soutenir le conseil d'administration dans la transition.

« Le conseil, le comité exécutif de gestion et tout le personnel lui souhaitent une bonne retraite », conclut Mme Savoy.

