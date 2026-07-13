Reconnaissance patrimoniale : la maison William-Fairbairn bénéficiera d'une nouvelle protection

WAKEFIELD, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications M. Mathieu Lacombe, annonce, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, la signature d'un avis d'intention de classement pour la maison William-Fairbairn. Témoin important d'un type d'architecture résidentielle vernaculaire répandu au XIXe siècle, ce bâtiment est particulièrement cher à la population de la municipalité de La Pêche.

Grâce à cet avis d'intention de classement, l'intérieur et l'extérieur du bâtiment seront désormais protégés en vertu de la Loi. La maison, qui présente un très bon état de conservation, a bénéficié de la bienveillance de la population de la région à plusieurs reprises. En effet, au début des années 1990, une mobilisation citoyenne a permis de déménager la maison lorsque l'aménagement d'une nouvelle route menaçait sa survie. En 2005, la Municipalité de La Pêche est devenue propriétaire du bâtiment et l'a déménagé à nouveau, cette fois dans le parc Hendrick, afin d'éviter sa démolition. En 2009, la Municipalité a réaffirmé sa volonté de le protéger en le citant comme immeuble patrimonial. Il convient également de souligner qu'une équipe de bénévoles dévouée a mené, au fil des ans, des travaux de restauration afin de redonner à la maison son lustre d'antan en vue de l'ouverture du Centre patrimonial de la maison Fairbairn, en 2012. Cet organisme à but non lucratif assure sa mise en valeur depuis ce jour.

Construite vers 1860 par William Fairbairn, un pionnier du canton de Wakefield, la maison est un exemple représentatif des résidences d'influence néoclassique construites au Québec à cette époque. Cette maison de ferme se distingue par la richesse de son ornementation qui témoigne de l'aisance financière du propriétaire-constructeur et de sa volonté de se doter d'une résidence se démarquant des habitations avoisinantes. La maison William-Fairbairn est l'une des plus vieilles maisons en bois subsistant dans les environs.

Citations

« La maison Fairbairn occupe une place bien spéciale dans le cœur de la population de La Pêche et des environs. Au cours des dernières décennies, plusieurs personnes de différents milieux ont posé des gestes concrets pour la sauvegarder. Elles ont partagé ensemble la responsabilité de sa protection, et je salue leur engagement ainsi que leur esprit de collaboration et d'initiative. Je suis très heureux aujourd'hui d'apporter ma contribution, qui marque un nouveau chapitre dans l'histoire de cette maison unique, en signant cet avis d'intention de classement qui, je le souligne, a été proposé par la collectivité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« La maison Fairbairn fait partie intégrante de l'histoire de La Pêche. Au cours de ma longue carrière politique, j'ai constaté à plusieurs reprises l'engagement de la population et les efforts déployés afin de la conserver. Aujourd'hui, cet avis d'intention de classement et de reconnaissance patrimoniale souligne une nouvelle étape dans la protection de la maison Fairbairn et témoigne de sa grande importance. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la préservation de ce joyau. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« En tant que préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, je me réjouis de cette bonne nouvelle. Cet avis d'intention de classement est attendu depuis longtemps. Je félicite et remercie le conseil d'administration de la maison Fairbairn pour son engagement et son dévouement envers ce site historique important pour la MRC des Collines-de-l'Outaouais. »

Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

« Ce classement comme immeuble patrimonial représente pour nous un pas essentiel dans la réalisation de la mission de l'organisation et nous en sommes reconnaissants. La maison, datant de 1861, fut sauvegardée grâce aux contributions considérables des bénévoles et des entreprises de la communauté, aux efforts de la Société historique de la vallée de la Gatineau et à l'appui de la Municipalité de La Pêche, partenaire de longue date. Depuis son ouverture en 2012, le Centre est devenu un lieu de rassemblement important, phare de vitalité culturelle et d'engagement communautaire. »

Lucie Bazinet, présidente du conseil d'administration de la maison Fairbairn

Faits saillants

Le Centre patrimonial de la maison Fairbairn est ouvert au public et présente des expositions et des activités mettant en valeur l'histoire locale.

Depuis le 20 octobre 2022, 31 sites et immeubles patrimoniaux, 17 personnages, 2 lieux et 7 événements ont été inscrits au Registre du patrimoine culturel du Québec.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]