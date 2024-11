Déontologie journalistique - Appui de 1,2 M$ pour le fonctionnement du Conseil de presse du Québec

QUÉBEC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 1,2 M$ au Conseil de presse du Québec pour soutenir son fonctionnement et l'appuyer dans sa mission de protéger la liberté de la presse et de défendre le droit du public à une information de qualité.

Grâce à une bonification annuelle pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026, l'organisme pourra même élargir sa mission en déployant 2 nouveaux volets portant sur la formation et la sensibilisation, ce qui lui permettra de mieux se faire connaître auprès de la population québécoise et d'offrir une meilleure contribution dans l'offensive contre la désinformation.

Cette subvention s'inscrit dans la poursuite de l'aide au secteur des médias, découlant du plan pour soutenir les médias du Québec annoncé en 2019. Elle s'inscrit également dans les priorités ministérielles visant à :

favoriser la diversité et la qualité de l'offre d'information locale et régionale au Québec ;

contribuer à l'éducation du public aux médias et à l'information ;

concourir à la lutte contre la désinformation.

Citation

« À l'heure où les défis en matière d'information sont nombreux, avoir un mécanisme d'autorégulation concernant la déontologie journalistique est essentiel pour garantir aux citoyens l'accès à de l'information fiable partout au Québec. Notre gouvernement est fier de maintenir et de bonifier son engagement envers le Conseil de presse du Québec parce qu'il agit de manière indépendante auprès de tous les médias distribués et diffusés chez nous. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]