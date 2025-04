Dénombrement des personnes itinérantes : la libérale Elisabeth Prass demande un mandat d'initiative pour lutter efficacement contre l'itinérance

La députée libérale de D'Arcy-McGee, qui a participé à l'opération de mardi soir, a pu constater la détresse et les conditions inhumaines auxquelles les personnes itinérantes font face au quotidien. Mme Prass a qualifié l'expérience de difficile mais extrêmement enrichissante.

« Hier soir, nous nous sommes plaints du froid et de la pluie, mais tous habillés chaudement, avant de réaliser que nous avions le luxe de rentrer chez nous, alors que les personnes non logées que nous interrogions allaient devoir dormir dehors. Certains sans manteaux, qui grelottaient. Toutes les personnes que nous avons rencontrées avaient une histoire tragique, celle de la perte d'un être cher, de l'abandon par leur famille ou de la malchance qui les a menées à vivre dans la rue », raconte Elisabeth Prass.

Son mandat d'initiative souligne que l'itinérance est un problème structurel, alimenté par la pénurie de logements sociaux abordables, le sous-financement chronique des services communautaires et l'absence d'une coordination efficace entre les différents paliers de gouvernement. Depuis sept ans, les fonds publics annoncés pour lutter contre l'itinérance n'ont pas permis d'assurer la mise en place de services durables et structurants. Malgré les avertissements répétés des organismes de terrain et des acteurs municipaux, la crise ne fait que s'aggraver.

À travers ce mandat d'initiative, l'opposition officielle propose que la Commission entende les experts, les organismes de terrain et les personnes concernées afin d'évaluer :

Les impacts de l'absence de planification sur la prise en charge des personnes en situation d'itinérance;

L'accessibilité et l'efficacité des services actuels;

Les solutions durables et les bonnes pratiques mises en œuvre ailleurs;

Les mécanismes de coordination entre les acteurs gouvernementaux, municipaux et communautaires.

« J'espère que le gouvernement de la CAQ acceptera notre demande de mandat d'initiative afin que les parlementaires s'unissent à la recherche de solutions efficaces et pérennes. Il est impératif que l'on utilise à bon escient les données du dénombrement, non seulement pour brosser un portrait complet de la situation, mais également pour agir en conséquence dans l'objectif que le prochain dénombrement voie la situation de l'itinérance au Québec à la baisse. Enfin, je remercie et félicite tous ceux et celles qui se sont portés bénévoles, hier soir, pour cet important exercice. »

- Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]