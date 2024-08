QUÉBEC, le 27 août 2024 /CNW/ - Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier, participera à une causerie animée par Meny Grauman, le jeudi 5 septembre 2024 à 11 h (heure de l'Est) dans le cadre du Sommet financier de la Banque Scotia.

Une webdiffusion en direct et en différé sera disponible à l'adresse suivante : https://onlinexperiences.com/Launch/Event/ShowKey=260871 ainsi que dans la section Relations avec les investisseurs du site de iA Groupe financier, sous l'onglet Conférences et présentations.

Une présentation générale de iA Groupe financier, à l'intention des investisseurs, se trouve sur le site Internet de la société, dans la section À propos, et les documents relatifs aux plus récents résultats financiers se trouvent dans la section Relations avec les investisseurs, sous l'onglet Rapports financiers.

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

