Denis Deschamps élu à la tête du nouveau conseil d'administration du CPQ

MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - Au terme de son Assemblée générale annuelle, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est fier d'annoncer que Denis Deschamps, co-président exécutif du conseil d'administration de Drakkar, devient le nouveau président du conseil d'administration (CA). Sa prédécesseuse, Émilie Dussault, cède sa place après un mandat de 2 ans à la tête du CA et administratrice depuis 2019. Elle a été chaleureusement remerciée dans le cadre de ses fonctions au sein du CPQ au cours de l'Assemblée générale annuelle.

Le CPQ aimerait également souligner la nomination de Sylvain Nolet, vice-président aux assurances des entreprises chez Beneva, à titre de vice-président du CA du CPQ. Mentionnons aussi l'arrivée de 4 nouveaux administrateurs :

Diane Arseneau, Directrice générale, Entrechefs PME

Marc Fortin, Président-directeur général, Regroupement québécois des résidences pour aînés

Jean-Luc Meunier, Président et chef de l'exploitation, GardaWorld Sécurité Canada

Marilyne Vallières, Présidente et co-fondatrice, Signalisation de ville et Présidente, Signalisation STP inc.

Pour une troisième année consécutive, le CPQ sera constitué d'un conseil d'administration en zone paritaire.

« En acceptant la présidence du conseil d'administration du CPQ, je m'engage à poursuivre la tradition d'excellence et d'innovation établie par mes prédécesseurs. Je suis honoré de cette responsabilité et déterminé à œuvrer pour le bien-être économique du Québec. Ensemble, avec mes collègues administrateurs, nous continuerons à promouvoir un environnement propice à la croissance et au développement des entreprises québécoises, ainsi que leur prospérité », explique le nouveau président du CA, M. Deschamps.

« Il me fait extrêmement plaisir de collaborer avec Denis Deschamps à titre de nouveau président du CA. Il incarne un modèle éloquent et admiré dans le domaine des affaires, et sa détermination ne connaît pas de bornes. Je suis persuadé qu'il saura garantir un leadership exemplaire, et je le félicite chaleureusement pour cette nomination. J'aimerais aussi remercier Mme Dussault qui nous a côtoyé efficacement lors des deux dernières années dans le cadre de son mandat », explique Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

Le CPQ remercie les administrateurs sortants pour leur implication et leur dévouement : Émilie Dussault, Caroline Codsi, Jean Éthier, Martin Soucy et Suzanne Bergeron.

