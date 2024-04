Démocratie municipale : l'UMQ rencontre la ministre des Affaires municipales

QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Les membres du comité sur la démocratie municipale de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), présidé par Julie Bourdon, trésorière de l'UMQ et mairesse de Granby, ont rencontré aujourd'hui la ministre des Affaires municipales, madame Andrée Laforest. Lors de cette rencontre, les membres du comité, ont eu l'opportunité de partager les grandes lignes de leur plan d'action et leurs réalités en tant qu'élues et élus municipaux. Étaient également présents les dirigeantes et dirigeants de l'UMQ : Martin Damphousse, président et maire de Varennes, Guillaume Tremblay, 1er vice-président et maire de Mascouche, Geneviève Dubois, 2e vice-présidente et mairesse de Nicolet, ainsi que Daniel Côté, président ex officio et maire de Gaspé.

« Je tiens à remercier chaleureusement la ministre Andrée Laforest pour son écoute attentive et sa disponibilité lors de notre rencontre. Sa compréhension des enjeux auxquels nous faisons face dans nos municipalités est précieuse. Cette rencontre a été l'occasion pour nous de partager les grandes lignes de notre plan d'action et d'échanger sur les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur son appui et sa collaboration pour renforcer la démocratie municipale au bénéfice de nos citoyennes et citoyens. », a mentionné monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Le comité sur la démocratie municipale de l'UMQ a pour mission d'élaborer des propositions et des recommandations tangibles visant à rehausser la valeur de la démocratie municipale et à consolider le rôle crucial des élues et élus municipaux. En ce sens, l'UMQ déposera un mémoire et participera le 30 avril prochain aux consultations publiques du projet de loi 57. Ce projet de loi vise à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions, un enjeu majeur pour la démocratie municipale au Québec.

« L'UMQ demeure engagée à défendre les intérêts de ses membres et à travailler en collaboration avec le gouvernement afin d'assurer un environnement propice à l'exercice de leurs fonctions. Les consultations à venir représenteront une occasion unique de faire entendre la voix des municipalités et de contribuer à l'amélioration du cadre législatif municipal. », a conclu madame Julie Bourdon, mairesse de Granby et présidente du comité sur la démocratie municipale de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Léa Carrière, Conseillère aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]