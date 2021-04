Démocratie municipale et respect envers les élues et élus - L'UMQ salue l'adoption d'une motion unanime par l'Assemblée nationale du Québec

MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue l'adoption aujourd'hui, par l'Assemblée nationale du Québec, d'une motion portant sur la démocratie municipale et le respect envers les élues et élus municipaux.

« Cette initiative de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, appuyée à l'unanimité par les parlementaires, envoie un signal très clair à la population à l'effet que le débat démocratique doit se faire de façon saine et respectueuse. Je félicite la ministre pour son leadership et son souci de reconnaître et de valoriser le travail des 8 000 élues et élus municipaux engagés auprès de leurs communautés », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« Alors que l'UMQ, par le biais de sa Commission Femmes et gouvernance et de sa campagne D'Elles à Élues, multiplie les actions afin d'atteindre la parité sur les conseils municipaux en 2021, la motion adoptée aujourd'hui constitue un signal fort à l'endroit des femmes de toutes les régions pour qu'elles prennent leur place dans la sphère publique et fassent entendre leur voix au sein de leurs municipalités », a ajouté madame Maude Laberge, présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ et mairesse de Sainte-Martine.

« Les mois à venir seront importants pour la démocratie municipale. Il est essentiel d'encourager les jeunes à s'impliquer dans leur milieu, en s'engageant en politique municipale. En ce sens, cette motion tombe à point nommé et fera certainement une différence pour inciter la relève à briguer les suffrages en novembre prochain », a conclu monsieur Younes Boukala, président de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ et conseiller de l'arrondissement de Lachine, à Montréal.

Rappelons qu'en janvier dernier, l'UMQ a lancé la campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». Celle-ci a pour objectif de donner le goût aux gens de se présenter en politique et de s'investir dans la sphère publique. Pour l'Union, cela passe par la valorisation de la démocratie municipale et la consolidation du lien de confiance qui unit les citoyennes et citoyens à leurs institutions démocratiques. Près de 300 municipalités ont jusqu'à présent adopté une résolution d'appui à la déclaration d'engagement publiée dans le cadre de la campagne. Les municipalités qui le souhaitent peuvent toujours joindre leur voix à cette initiative (un modèle de résolution est disponible ici).

La voix des gouvernements de proximité

