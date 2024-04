« Félicitations à toute l'équipe de Mercedes-Benz Toronto Queensway pour l'achèvement de ce remarquable nouvel établissement qui comprend le premier Centre de la marque AMG en Amérique du Nord », dit Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Au Canada, environ un véhicule de tourisme sur cinq que nous vendons au détail est une AMG. En créant un espace où les passionnés peuvent s'immerger dans l'univers de Mercedes-AMG inspiré de la course automobile, l'équipe de Mercedes-Benz Toronto Queensway investit dans nos clients et dans leur passion pour la performance et le luxe. »

« Nous sommes fiers d'élargir notre partenariat avec Mercedes-Benz Canada et d'ouvrir cet établissement de classe mondiale à Toronto », déclare Joe Zanchin, fondateur et président du groupe automobile Zanchin. « Mercedes-Benz offre une approche unique et exceptionnelle du luxe moderne, et nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens une nouvelle expérience en concession avec le premier Centre de la marque AMG en Amérique du Nord. »

La concession Mercedes-Benz Toronto Queensway est située au 1631 The Queensway à Etobicoke, près de l'intersection des autoroutes 427 et Gardiner. La forte influence d'AMG sur le design du bâtiment se remarque dès le premier coup d'œil, car l'édifice présente une architecture AMG distinctive, une façade à DEL rayonnante et un logo AMG bien visible. L'équipe de Mercedes-AMG à Affalterbach, en Allemagne, a mis au point les éléments de design extérieurs et intérieurs du Centre de la marque AMG de façon à refléter l'éthos audacieux, brut et dynamique d'AMG, qui comprend une palette de couleurs jouant sur le noir, le blanc et le rouge.

« Le rouge vibrant et brillant, mis en valeur dans un environnement sombre, symbolise la puissance, la passion et la performance. Les matériaux utilisés sont caractérisés par leur authenticité et créent délibérément un lien avec les valeurs et la vision de la marque », dit Gorden Wagener, designer en chef chez Mercedes-Benz.

Le Centre de la marque AMG est adjacent à un édifice ultramoderne qui représente la vision de Mercedes-Benz pour le futur de la vente automobile au détail

La concession Mercedes-Benz Toronto Queensway est un grand bâtiment ultramoderne qui incarne la vision de Mercedes-Benz pour le futur de la vente automobile au détail. Le concept de design de l'édifice, mis au point par l'équipe de design de Mercedes-Benz basée à Stuttgart, plonge les visiteurs dans un univers de luxe moderne.

La façade en grande partie transparente du bâtiment crée une transition fluide entre l'intérieur et l'extérieur, avec des limites délibérément réduites au minimum pour maintenir une sensation d'espace. Tout au long du parcours de vente et de service, une combinaison de design spatial, de processus innovants et de plateformes numériques parfaitement intégrées transforme la salle d'exposition en une véritable expérience de marque. Du contenu vidéo dynamique est affiché sur dix-huit grands écrans numériques, dont le plus imposant mesure 2 m x 7,2 m. Permettant d'afficher une vaste gamme de formats de présentation, ces écrans peuvent être utilisés pour mettre en valeur les véhicules dans la salle d'exposition.

Dans les espaces publics de la concession, chaque élément a été conçu pour rehausser les interactions du client avec les véhicules. Les tâches administratives sont réduites ou simplifiées au moyen de plateformes numériques intégrées, permettant ainsi aux clients de profiter des voitures les plus désirables au monde sans distraction visuelle ni interruption. Le concept de vente au détail combine les interactions personnelles et les services traditionnels avec des points de contact numériques qui centralisent l'information, ce qui se traduit par une expérience fluide et efficace pour l'ensemble des services, des ventes au financement en passant par l'entretien et les réparations.

L'établissement Mercedes-Benz Toronto Queensway comprend 35 postes de travail, dont 7 au sein d'une zone spécialisée pour les fourgons et combis. Il est aussi doté d'une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, comptant 21 chargeurs de niveau 2 (9,6 kW) et trois chargeurs haute vitesse de niveau 3 (62,5 kW).

Le design de l'établissement et les processus numériques mis en place rehaussent également l'expérience des clients qui se rendent à la concession pour un rendez-vous de service. À leur arrivée, les visiteurs conduisent leur véhicule jusque dans une zone de réception intérieure pour le service, où ils sont accueillis par un conseiller technique qui est déjà au courant des détails de leur rendez-vous grâce aux plateformes numériques intégrées de la concession.

Un espace conçu pour offrir une expérience à vivre

Le Centre de la marque AMG a été conçu en vue d'accueillir des événements et des expériences de marque pour les passionnés d'AMG. Afin de célébrer l'ouverture du nouvel établissement tout en faisant ressortir le potentiel du Centre de la marque AMG en tant que lieu unique pour la tenue d'événements, Mercedes-Benz a invité de jeunes gens de l'organisation Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS) opérant au sein de la communauté à une soirée motivante sur le thème du sport automobile. Cette soirée intitulée « Propulser votre avenir chez Mercedes-Benz Toronto Queensway » incluait des allocutions inspirantes de Marc Lafleur, entrepreneur et pilote de course canadien, ainsi qu'ancien mentoré (« Petit ») ayant participé aux programmes de GFGS, et de Demi Chalkias, pilote de course canadienne mise en vedette dans un documentaire à venir sur les femmes dans le sport automobile.

Lafleur vient d'un milieu très modeste. Il se souvient avoir été à l'école secondaire avec des chaussures trouées. Il a trouvé sa vocation dans l'entrepreneuriat et en 2016, il a fondé truLOCAL, un marché en ligne permettant aux consommateurs d'entrer en contact avec des fermiers et des producteurs locaux. En cinq ans, il a fait de cette entreprise une équipe de plus de 60 personnes à travers le Canada et les É.-U., puis en 2021, il l'a vendue pour 16,8 millions de dollars. Passionné de sport automobile dès un jeune âge, il a pu, grâce à la vente de truLOCAL, concrétiser son rêve de toujours : acheter une voiture de course et participer à des compétitions. En 2022, il est devenu Champion de la série Pirelli Sprint GT3 et Recrue de l'année de la CASC.

Lafleur a à cœur de partager son histoire pour montrer que n'importe quelle personne, quel que soit son milieu, peut réussir en poursuivant ses rêves.

« En tant qu'ancien "Petit" chez Grands Frères Grandes Sœurs, pour moi, être ici en train de parler à ces jeunes gens est un véritable retour aux sources. C'est un honneur de collaborer avec Mercedes-Benz afin d'aider les enfants à propulser leur avenir », dit Lafleur. « J'espère que mon histoire servira d'exemple montrant à ces jeunes gens brillants que n'importe qui peut réussir en trouvant sa passion, en se fixant des objectifs, en se traçant une voie à suivre et en dirigeant sa vie dans la direction - et vers la destination - de son choix. »

Chalkias a elle aussi surmonté divers défis, à la fois financiers et reliés à sa santé, pour réaliser son rêve de devenir pilote de course professionnelle. Elle conduit maintenant la Mercedes-AMG GT4 no 34 avec JMF Motorsports et est mise en vedette dans un documentaire sur les femmes dans le sport automobile qui sera bientôt diffusé. Aujourd'hui, en tant que pilote de course professionnelle, elle s'efforce d'inspirer de jeunes gens à trouver leur passion et à poursuivre leurs aspirations.

« J'adore participer à des événements comme "Propulser votre avenir". Il n'y a rien de plus gratifiant que de savoir qu'on a eu un impact positif sur une jeune personne », dit Chalkias. « J'aimerais, autant que possible, inspirer de jeunes gens à déterminer ce qu'ils veulent et à poursuivre leurs objectifs. »

Mercedes-Benz Canada est fière de s'associer à GFGS du Canada pour libérer le potentiel des jeunes Canadiens grâce à la puissance du mentorat. Les événements « Propulser votre avenir » visent à motiver et à autonomiser la prochaine génération de jeunes Canadiens, en l'inspirant et en l'encourageant à atteindre son plein potentiel.

« "Propulser votre avenir" est une extension de la façon dont Mercedes-Benz mène et accélère le changement. En tant qu'organisation, notre approche consiste à penser mondialement et à agir localement. C'est merveilleux de voir l'équipe de Mercedes-Benz Toronto Queensway inaugurer son magnifique nouvel établissement en étendant notre partenariat national avec Grands Frères Grandes Sœurs à l'échelle locale en accueillant des enfants des antennes locales de l'organisme dans le cadre d'une soirée inspirante mettant en vedette deux personnalités canadiennes impressionnantes du sport automobile », déclare Andreas Tetzloff.

Dans le cadre du partenariat national, Mercedes-Benz Canada est le commanditaire en titre du Conseil national des jeunes sur le mentorat (CNJM) de GFGSC. Ce groupe d'experts de la jeunesse (âgés de 17 à 28 ans) provenant de l'ensemble du pays aide à forger le futur du mentorat au Canada. Le CNJM offre des consultations, entreprend des projets et joue un rôle de chef de file en soutenant Grands Frères Grandes Sœurs du Canada sur les questions liées au mentorat des jeunes. Les membres du CNJM veillent à ce que la voix de la jeunesse canadienne guide le travail de GFGSC. Anna Chandra et Kira McCarron, membres du CNJM, ont participé à l'événement « Propulser votre avenir chez Mercedes-Benz Toronto Queensway » en tant que maîtresses de cérémonie de la soirée.

« Notre partenariat "Propulser votre avenir" avec Mercedes-Benz Canada est en train de bâtir des liens avec les communautés par le biais de notre Conseil national des jeunes sur le mentorat. Les ambassadeurs de la jeunesse du CNJM vont libérer du potentiel en travaillant en étroite collaboration avec leurs communautés locales afin d'élargir les possibilités pour les jeunes Canadiens confrontés à l'adversité », dit Jill Zelmanovits, présidente et cheffe de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada.

