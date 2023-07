Dès aujourd'hui, les Canadiens peuvent demander la nouvelle Carte de crédit Tim MD Mastercard MD , sans frais annuels 1 , par l'entremise de l'appli Tim Hortons . Le processus est simple et rapide : il vous suffit d'appuyer sur l'icône Finances Tim MD sur la page d'accueil pour faire une demande.





Mastercard , sans frais annuels , par l'entremise de l'appli . Le processus est simple et rapide : il vous suffit d'appuyer sur l'icône Finances Tim sur la page d'accueil pour faire une demande. Les Canadiens qui demandent une nouvelle Carte de crédit Tim et qui effectuent des achats admissibles au cours des quatre premiers mois peuvent recevoir une offre de bienvenue pouvant aller jusqu'à 5 000 points FidéliTim MC . L'offre est valable pour une durée limitée seulement.





. L'offre est valable pour une durée limitée seulement. Une version avec garantie de la carte de crédit est également offerte aux étudiants, aux nouveaux arrivants ainsi qu'à toute personne ayant peu ou pas d'historique de crédit.

TORONTO, le 24 juill. 2023 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les Canadiens peuvent demander la nouvelle Carte de crédit Tim de Finances Tim et accumuler des points FidéliTimMC partout où ils magasinent2!

Demandez la Carte de crédit Tim DÈS MAINTENANT et obtenez plus rapidement des cafés, des boissons et des aliments gratuits chez Tim Hortons (Groupe CNW/Tim Hortons) Demandez la Carte de crédit Tim DÈS MAINTENANT et obtenez plus rapidement des cafés, des boissons et des aliments gratuits chez Tim Hortons (Groupe CNW/Tim Hortons)

La Carte de crédit Tim est une carte MastercardMD, par Neo FinancialMC, et les Canadiens peuvent la demander dès maintenant par l'entremise de l'appli Tim Hortons. Les titulaires de la carte accumulent 5 points par dollar dépensé sur l'épicerie, l'essence, la recharge de véhicules électriques, les taxis, les services de covoiturage et le transport en commun, et 15 points par dollar dépensé sur des achats admissibles lorsqu'ils numérisent leur carte FidéliTimMC dans les restaurants Tim Hortons2. Vous pourrez ainsi profiter plus rapidement de plus de café, de boissons et d'aliments gratuits dans les restaurants Tim Hortons! De plus, cette carte de crédit ne comporte aucuns frais annuels1.

Pour une durée limitée, les Canadiens qui demandent une nouvelle Carte de crédit Tim peuvent recevoir une offre de bienvenue allant jusqu'à 5 000 points FidéliTimMC. Vous pouvez obtenir 2 000 points FidéliTimMC sur votre premier achat admissible effectué dans les 30 jours suivant l'approbation de votre demande, et lorsque vous dépensez plus de 200 $ par mois en achats admissibles au cours de chacun des trois mois suivants, vous pouvez obtenir 1 000 points FidéliTimMC pour chacun de ces mois.

« La Carte de crédit Tim offre aux Canadiens la chance d'accumuler encore plus de points FidéliTimMC partout où ils magasinent, ce qui signifie plus de points à échanger contre leurs produits préférés chez Tim Hortons! », a déclaré Markus Sturm, Vice-Président principal des services financiers et du numérique chez Tim Hortons.

« Supposons que je dépense environ 80 dollars à la station-service et que j'utilise ma Carte de crédit Tim pour payer. J'obtiendrai 400 points FidéliTimMC pour cet achat, et c'est assez de points pour un café gratuit chez Tim tout de suite après avoir fait le plein! La Carte de crédit Tim vous permet vraiment de maximiser vos dépenses quotidiennes et d'obtenir plus rapidement des récompenses chez Tim Hortons. Nous disposons même d'un calculateur sur notre site Web qui permet d'estimer la rapidité avec laquelle on peut gagner des points chaque mois. »

Une version avec garantie de la Carte de crédit Tim est aussi offerte aux résidents canadiens qui ont peu ou pas d'historique de crédit, comme les étudiants et les nouveaux arrivants. Les titulaires de la carte peuvent établir leur cote de crédit tout en accumulant des points FidéliTimMC, et ce, sans payer de frais annuels1.

Les deux versions de la Carte de crédit Tim offrent des avantages supplémentaires gratuits. La garantie prolongée double la durée de la garantie du fabricant jusqu'à une année supplémentaire et la protection des achats offre une assurance contre la perte, le vol et les dommages sur les articles achetés avec la Carte de crédit Tim3.

Vous pouvez ajouter une Carte de crédit Tim virtuelle à votre Apple Wallet ou à votre Google Wallet pour pouvoir commencer immédiatement à l'utiliser. De plus, l'ajout d'une Carte de crédit Tim comme mode de paiement par défaut pour Numérisez et payez dans l'appli Tim Hortons est une excellente façon de maximiser vos points FidéliTimMC et de gagner du temps lorsque vous effectuez des achats admissibles dans les restaurants Tim Hortons.

La Carte de crédit Tim est une nouvelle carte de crédit de Finances Tim, une nouvelle division de Tim Hortons qui s'engage à fournir aux Canadiens des outils financiers pratiques et puissants pour gérer leurs finances quotidiennes. Vous pouvez faire une demande pour les deux versions de la Carte de crédit Tim, être approuvé(e) et gérer votre carte entièrement via l'appli Tim Hortons4.

Pour en savoir plus et accéder au calculateur de points FidéliTimMC, visitez le http://financestim.ca. Demandez la Carte de crédit Tim dès aujourd'hui sur l'appli Tim Hortons.

CITATIONS

« Chez Mastercard, nous savons que les Canadiens recherchent des produits financiers puissants et polyvalents pour faciliter leur quotidien. Nous avons donc le plaisir de fournir aux utilisateurs de la Carte de crédit TimMD MastercardMD une expérience de paiement novatrice axée sur le numérique. »

Balinder Ahluwalia , vice-président principal du développement des marchés chez Mastercard Canada.

« Chez Neo, nous avons à cœur d'améliorer la vie des Canadiens. Nous sommes donc heureux de collaborer avec Tim Hortons à l'élaboration de produits financiers qui seront appréciés des Canadiens. »

Jeff Adamson , cofondateur et responsable des partenariats chez Neo Financial.

_

La Carte de crédit TimMD MastercardMD, par Neo FinancialMC, est délivrée par ATB Financial en vertu d'une licence de Mastercard International Incorporated.

MastercardMD est une marque déposée et le logo en cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated.

1 Le taux d'intérêt annuel pour les achats sur la Carte de crédit TimMD est de 20,99 % à 25,99 %, et le taux d'intérêt annuel pour les avances de fonds est de 22,99 % à 27,99 %, sauf si vous demandez d'abord la version avec garantie de la Carte de crédit Tim, auquel cas vos taux d'intérêt annuels sont fixés à 25,99 % pour les achats et à 27,99 % pour les avances de fonds. Pour les résidents du Québec seulement : (i) le taux d'intérêt annuel pour les achats est de 20,99 % à 24,99 % et le taux d'intérêt par défaut pour les achats est de 24,99 %; (ii) le taux d'intérêt annuel pour les avances de fonds est de 22,99 % à 25,99 % et le taux d'intérêt par défaut pour les avances de fonds est de 25,99 %; (iii) la durée de chaque période pour laquelle un relevé de compte est fourni est mensuelle; (iv) il n'y a pas de frais mensuels ou annuels; (v) vous bénéficierez d'un délai de grâce d'au moins 21 jours sans frais de crédit pour les nouveaux achats et sans frais si vous payez le solde de votre relevé en totalité avant la date d'échéance indiquée sur votre relevé; il n'y a pas de délai de grâce pour les avances de fonds; (vi) le paiement minimum requis pour chaque période est le plus élevé des deux montants suivants : 10,00 $ ou 5,0 % du solde total du relevé plus tous les intérêts et frais impayés. Le taux d'intérêt annuel pour les achats et les avances de fonds dépend de notre analyse de votre demande de crédit, de votre profil de crédit et de votre province. Veuillez consulter la déclaration du coût de service de Carte de crédit Tim et Mastercard ainsi que le barème des droits et des taux au moment de votre demande pour connaître vos taux. Voici un exemple de frais d'intérêt (arrondis au centième le plus près), sur la base d'un mois de 30 jours :



Solde quotidien moyen TIA 100 $ 200 $ 500 $ 20,99 % 1,75 $ 3,50 $ 8,75 $ 21,99 % 1,83 $ 3,67 $ 9,16 $ 22,99 % 1,92 $ 3,83 $ 9,58 $ 23,99 % 2,00 $ 4,00 $ 10,00 $ 24,99 % 2,08 $ 4,17 $ 10,41 $ 25,99 % 2,17 $ 4,33 $ 10,83 $

2 Des conditions et des restrictions s'appliquent. La loi interdit de gagner des points sur certains achats. Consultez l'appli Tim ou le http://financestim.ca pour en savoir plus.

3 La Chubb du Canada Compagnie d'Assurance souscrit à cette couverture d'assurance en vertu d'une police collective émise à Neo Financial Technologies inc. La couverture est assujettie aux modalités, conditions, limites et exclusions énoncées dans le certificat d'assurance et, pour les résidents du Québec, dans le résumé et la fiche de renseignements. Neo, ses employés et ses représentants ne sont pas des mandataires de Chubb et ne peuvent pas renoncer aux conditions de la couverture d'assurance ni les modifier. Consultez la liste complète des certificats d'assurance ici : https://walnut .gowalnut.com/coverage/timhortons .

4 Sauf au Québec. Les résidents du Québec doivent d'abord demander la version standard de la Carte de crédit Tim et se soumettre à une vérification de la solvabilité avec incidence sur leur cote de crédit.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À PROPOS DE NEO FINANCIAL

Neo FinancialMC est une entreprise de technologie qui simplifie les finances en réinventant la manière de dépenser, d'épargner, d'investir et d'obtenir des prêts hypothécaires. Créée par les deux cofondateurs de SkipTheDishes en 2019, Neo a recueilli plus de 299 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs de premier plan et a été reconnue comme l'une des plus grandes entreprises de technologie en démarrage au Canada par LinkedIn. Cette entreprise, dont les sièges sociaux se situent à Winnipeg et à Calgary, est soutenue par de grands investisseurs en Amérique du Nord. Neo pour les affaires fournit des solutions financières à Tim Hortons, à la Baie d'Hudson et à plus de 10 000 autres partenaires dans tout le pays. Pour en savoir plus, visitez neofinancial.com/fr-CA.

À PROPOS DE MASTERCARD

Mastercard est une entreprise technologique mondiale du secteur des paiements. Nous avons pour mission de favoriser une économie inclusive et numérique qui profite à tous, partout dans le monde, en permettant d'effectuer des transactions sécuritaires, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et des réseaux sécurisés, aux partenariats et à notre passion, nos solutions novatrices aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Avec des liens dans plus de 210 pays et territoires, nous construisons un monde durable aux possibilités inestimables pour tous.

www.mastercard.com

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]