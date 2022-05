Demandeurs d'asile - La CSQ satisfaite du jugement de la Cour supérieure concernant l'accès aux services éducatifs à la petite enfance

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) accueille favorablement la décision du juge Marc Saint-Pierre de la Cour supérieure du Québec dans le dossier de l'accès à la contribution réduite en services éducatifs à la petite enfance pour les demandeurs d'asile.

« La décision de la Cour supérieure, aujourd'hui, confirme la position de la CSQ depuis le début dans ce dossier. Cet enjeu s'inscrit aussi dans le contexte plus large de l'accès à l'éducation universelle et gratuite pour les enfants dont le statut migratoire des parents n'était pas défini, une revendication que porte la CSQ depuis de nombreuses années. Pour nous, il doit en être de même des services éducatifs à la petite enfance. Ainsi, la priorité accordée aux enfants issus de milieux défavorisés, l'égalité des chances et l'intégration vont de pair », de souligner la vice-présidente de la CSQ, Line Camerlain.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) avait logé plusieurs recours en lien avec le retrait des subventions pour ces personnes, en plus d'appuyer financièrement la démarche judiciaire de celles-ci.

« Nous nous réjouissons de voir que la Cour supérieure confirme notre interprétation. J'invite le gouvernement à prendre acte du jugement et à ne pas le porter en appel. Nos services éducatifs sont bénéfiques pour le développement et l'intégration des enfants des personnes qui demandent l'asile, en plus de faciliter l'accès à un emploi pour les parents », termine la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

SOURCE CSQ

