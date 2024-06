Demain, dimanche 2 juin, le Festival Go vélo Montréal convie les représentants des médias au départ du 39e Tour de l'Île de Montréal !

MONTRÉAL, le 1er juin 2024 /CNW/ - Demain, dimanche 2 juin, les représentants des médias sont conviés au départ du 39e Tour de l'Île de Montréal, qui aura lieu au parc Jeanne-Mance, à l'angle de l'avenue du Parc et de l'avenue Mont-Royal.

Dès 6 h - OCCASIONS D'ENTREVUES SPONTANÉES SUR LA LIGNE DE DÉPART

Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec et Julie Ringuette, comédienne, animatrice et porte-parole du Festival Go vélo Montréal (à partir de 8 h), seront disponibles pour des entrevues. Les médias sont également invités à circuler et à faire des entrevues spontanées parmi les cyclistes en attente de partir ainsi qu'avec les personnalités publiques présentes (voir liste ci-dessous).

NOTE : comme il y a plusieurs parcours au Tour de l'Île de Montréal, il y aura deux départs. Le plus spectaculaire, avec des milliers de cyclistes réunis, sera à 9 h 15.

** IMPORTANT : l'accès pour les camions micro-ondes et pour le stationnement des médias sera possible AVANT 8 h **

Entre 7 h et 9 h- DÉPART DU TOUR DE L'ÎLE « DÉCOUVERTE » (68 ou 96 KM)

Il s'agit du départ matinal qui s'échelonnera sur plus de deux heures. Les cyclistes rouleront à la file, tel que prescrit par le Code de la sécurité routière, dans les rues ouvertes à la circulation automobile.

8 h 50 - PHOTO OFFICIELLE

Prise de photo officielle sur la scène de départ avec les dignitaires

8 h 55 - CÉRÉMONIE DE DÉPART

Le maître de cérémonie soulignera la présence des invités :

Monsieur Jean-François Rheault , président-directeur général, Vélo Québec;

, président-directeur général, Vélo Québec; Madame Ana-Maria Martin , présidente des Producteurs de lait de la Montérégie-Ouest;

, présidente des Producteurs de lait de la Montérégie-Ouest; Madame Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan , Première Vice-présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins du Plateau- Mont-Royal et Administratrice du Mouvement Desjardins;

, Première Vice-présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins du Plateau- et Administratrice du Mouvement Desjardins; Monsieur Pierre Fitzgibbon , Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal;

, Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal; Madame Laurence Lavigne Lalonde , Mairesse de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, Responsable des grands parcs, du Mont-Royal et du parc Jean-Drapeau au Comité exécutif;

, Mairesse de Villeray - - Parc-Extension, Responsable des grands parcs, du et du parc Jean-Drapeau au Comité exécutif; Madame Sarah Justine Leduc-Villeneuve , Directrice, développement de la destination et des programmes, Tourisme Montréal;

, Directrice, développement de la destination et des programmes, Tourisme Montréal; Monsieur Steven Guilbault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier - Sainte-Marie ;

, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de - ; Madame Julie Ringuette , comédienne, animatrice et porte-parole du Festival Go vélo Montréal.

9 h 15 - DÉPART OFFICIEL DU TOUR DE L'ÎLE « CLASSIQUE » (28 ou 50 km)

À noter : le départ s'échelonnera jusqu'à environ 10 h 45

Une nacelle sera disponible pour les représentants des médias à partir de 8 h 30. Lors du départ, seuls les caméramans ont accès aux nacelles. Les photographes pourront y monter par la suite.

11 h à 16 h - ARRIVÉE DES PARTICIPANTS et ANIMATION AU SITE D'ARRIVÉE

16 h - FIN DES ACTIVITÉS

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts et Bixi comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

