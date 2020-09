De plus, afin d'offrir un service de conciergerie hautement personnalisé, Espace Montmorency propose à ses locataires une application mobile intelligente de type OneFlow spécialement adaptée et intégrée dans la conception d'Espace Montmorency. Elle offrira une expérience unique, notamment en matière de gestion des lieux communs pour des réunions, des espaces de stationnement, des commandes et des réservations auprès des commerçants.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Deloitte, un locataire de prestige qui confirme le pouvoir d'attraction d'un projet aussi important et innovant à Laval, une pièce maîtresse du nouveau centre-ville. Deloitte pourra ainsi bénéficier du positionnement privilégié d'Espace Montmorency, situé à la jonction des grandes artères routières, des infrastructures de transport en commun et des institutions du savoir, en plus de compter sur la mixité des usages. Je suis fier du concept que nous avons développé avec nos partenaires et que nous réalisons selon un échéancier rigoureusement aligné à notre objectif de livrer les 4 tours à l'été 2022. »

- Dario Montoni, président

Groupe Montoni

« Nous sommes très heureux d'offrir à nos employés du bureau de Laval des espaces de travail modernes et tournés vers l'avenir, qui seront situés au cœur de la frénésie des affaires de la ville et de l'engouement des citoyens à bâtir une collectivité meilleure. Ce nouvel environnement de travail lumineux, flexible et à la fine pointe de la technologie représente un investissement accru dans nos gens, qui leur permettra non seulement de continuer d'exceller dans leur travail, mais également de mettre à contribution leurs compétences uniques, d'exploiter leurs forces et de nourrir un sentiment d'appartenance à une communauté. Notre approche redéfinie du lieu de travail d'aujourd'hui consolidera assurément notre position d'affaires privilégiée dans le marché de Laval. »

- Geneviève Provost, associée directrice,

province du Québec et région de la Capitale nationale, Deloitte

À propos d'Espace Montmorency

Évalué à 450 millions de dollars, Espace Montmorency est un développement urbain à usage multiple composé d'une dizaine d'immeubles. Premier projet au Québec visant la certification LEED AQ pour l'aménagement des quartiers, en plus de la certification LEED Or, Espace Montmorency donne un accès direct à la station de métro Montmorency et tire avantage du potentiel du secteur orienté sur les principes du développement lié au transport collectif « Transit-Oriented Development ». Situé à l'est de l'autoroute des Laurentides, entre les boulevards du Souvenir et de la Concorde Ouest, adjacent à la Place Bell, il offre une mixité d'immeubles qui marqueront la naissance d'un nouveau centre-ville au cœur même de Laval.

Le projet en bref

Terrain de 277 000 pi 2

Projet de 1,3 million de pi 2 d'espaces locatifs

d'espaces locatifs 4 tours principales

Tour 1 : résidentielle



Tour 2 : à bureaux



Tour 3 : hôtel et spa urbain



Tour 4 : résidentielle

142 000 pi 2 d'espaces commerciaux incluant un vaste choix de restaurants, dont certaines enseignes encore inédites au Québec

d'espaces commerciaux incluant un vaste choix de restaurants, dont certaines enseignes encore inédites au Québec 332 000 pi 2 d'espaces à bureaux

d'espaces à bureaux Deloitte



Montoni



Groupe Sélection

700 unités résidentielles, sur 20 étages (niveau 3 à niveau 20), équivalentes à 635 000 pi 2

Groupe Sélection | fridöm | ±203 415 pi² = 200 unités locatives sur 10 étages de type appartements-boutiques pour les 55 ans et plus





Groupe Sélection | REZ | ±299 960 pi² = 300 unités locatives sur 8 étages pour les 35 à 55 ans





Groupe Sélection | Yimby | ±129 770 pi² = 200 unités locatives sur 8 étages pour les 18 à 35 ans

Hôtel de 188 chambres

Cour intérieure de 60 000 pi 2

Terrasse en hauteur

Espaces verts publics de 50 000 pi 2

Stationnement souterrain de 1 400 cases gérées grâce à une application mobile intelligente

Stationnement pour les vélos

Bornes de recharge pour les voitures électriques

Application mobile intelligente unique créée sur mesure pour optimiser l'expérience de conciergerie des usagers

Construction : en cours en une seule phase - séparée en 3 grandes sections

Stationnement et basilaire commercial Tours résidentielles 1 et 4 Tour 2 à bureaux et tour 3 pour l'hôtel

Livraison de l'ensemble du projet : été 2022





Architecte : Sid Lee Architecture



Certifications visées : LEED Or pour l'enveloppe du bâtiment

LEED AQ pour l'aménagement du quartier

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 312 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 12 000 professionnels font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter , Instagram ou Facebook.

À propos de MONTONI

Depuis près de 25 ans, MONTONI se démarque dans le monde de la construction et de l'immobilier avec une approche axée sur le client et sur les opportunités du marché. MONTONI offre une gamme complète de services unifiés et verticalement intégrés couvrant tous les aspects d'un projet immobilier, de l'excavation au design intérieur. À travers sa division de développement, MONTONI se spécialise dans l'acquisition de terrains et d'immeubles à des fins de construction ou de location. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2001 et membre du Club Platine depuis 2007, l'entreprise propose des solutions audacieuses pour un marché compétitif. Totalisant plus de 12 millions de pi2 de constructions industrielles et commerciales, 10 édifices à bureaux et 15 millions de pi2 de développements, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine avant-gardiste qui allie la technologie et le développement durable. L'entreprise est membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) et compte à son actif près de 3,5 millions de pi2 de bâtiments certifiés. www.groupemontoni.com

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis 30 ans, Groupe Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. Groupe Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 50 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 5 milliards $. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de 5 000 personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être de quelques 15 000 clients dont le taux de satisfaction exceptionnel s'élève à 95 %. www.groupeselection.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 mai 2020, il comptait 58 projets en développement d'une valeur de 3,7 milliards de dollars, 80 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain à développer et 115 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec. www.fondsimmobilierftq.com

