Deloitte Canada et Indigenous Youth Roots renforcent leur collaboration au profit du Centre of Indigenous Policy and Research afin d'amplifier la voix des jeunes autochtones

TORONTO, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le mois de juin marque le quatrième anniversaire de la publication par Deloitte Canada de son Plan d'action pour la réconciliation, le premier du genre dans le milieu des affaires canadien. Ce plan établit des objectifs concrets en fonction des quatre piliers de la réconciliation, soit l'inclusion, l'éducation, l'emploi et l'autonomisation économique. Aujourd'hui, Deloitte est fier d'annoncer un engagement pluriannuel élargi afin d'apporter son soutien à Indigenous Youth Roots pendant trois ans.

Deloitte demeure déterminé à habiliter les talents autochtones, aujourd'hui et à l'avenir, à favoriser le changement et à créer des occasions. Cet engagement est indispensable pour promouvoir l'éducation et l'inclusion, ainsi que pour comprendre le travail continu qui est nécessaire pour avoir une influence marquante. De tels engagements jouent un rôle essentiel dans l'élaboration de nouvelles politiques et de nouvelles lois pour le bien des générations futures. À ce jour, Deloitte a eu une incidence positive sur plus de 20 000 jeunes Autochtones grâce à des actions bénévoles et à des activités pro bono.

« Nous sommes honorés d'appuyer le travail marquant d'Indigenous Youth Roots et fiers de nos réalisations communes, déclare Alexandra Biron, directrice principale, responsable du Plan d'action pour la réconciliation de Deloitte Canada. Il est important que la voix des jeunes autochtones soit entendue par les gouvernements et les entreprises du Canada afin qu'ils puissent avoir une influence au sein de nos collectivités. En tant que leaders de demain, les jeunes ont l'occasion d'orienter des conversations percutantes et de favoriser des changements concrets. »

« Grâce à notre Plan d'action pour la réconciliation, nous continuerons de collaborer avec les peuples et les nations autochtones dans le cadre de diverses initiatives, y compris le groupe Édification des Nations et le Centre pour l'avenir du Canada (CAC), afin d'atteindre les objectifs que nous avons établis en fonction de nos piliers. » Le quatrième et prochain volume de la série Réflexions de jeunes leaders autochtones sur la réconciliation présentée par le CAC est intitulé Réconcilier nos relations afin de préserver la Terre mère pour les générations futures et devrait être publié le 18 juin 2024.

Indigenous Youth Roots (IYR) est un organisme de bienfaisance national autochtone à but non lucratif dirigé par des jeunes qui collabore avec les collectivités pour offrir des programmes, des subventions, des occasions et des moyens d'agir aux jeunes autochtones de 18 à 29 ans. Le financement et les ressources seront principalement affectés au Centre for Indigenous Policy and Research d'IYR, mais également à plusieurs autres initiatives, notamment la Semaine de défense de la jeunesse autochtone, le lancement d'un cercle de services-conseils pour jeunes autochtones au sein de Deloitte, le colloque sur les politiques d'IYR, ainsi que des occasions de stage rémunéré au Centre pour l'avenir du Canada de Deloitte.

« À IYR, nous savons que les jeunes autochtones sont des leaders, des innovateurs et des défenseurs aguerris, et nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Deloitte pour amplifier leurs voix dans les espaces politiques, déclare Megan Lewis, directrice du Centre for Indigenous Policy and Research d'IYR. Cet accord pluriannuel élargi nous donnera l'occasion d'unir les jeunes et de renforcer leurs capacités, pour ainsi leur permettre de diriger les conversations qui ont une incidence directe sur eux et leurs communautés. »

Pour nous assurer de demeurer fidèle à la raison d'être de Deloitte, un nouveau rapport sur le Plan d'action pour la réconciliation sera publié à l'automne 2024 afin de faire connaître les objectifs rehaussés du parcours de réconciliation du Cabinet.

Renseignements: Ranjit Dhatt, Senior Specialist, (647) 890-2445, [email protected]