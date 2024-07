Les avancées en matière d'infrastructure ont grandement amélioré la capacité d'exportation, et la stabilité de la production laisse présager des résultats positifs pour la deuxième moitié de 2024

CALGARY, AB, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Les avancées en matière d'infrastructure, l'augmentation de la capacité d'exportation et la croissance soutenue de la production sont des signes encourageants pour les marchés du pétrole et du gaz pour la deuxième moitié de 2024, selon les plus récentes prévisions du groupe Évaluation des ressources et services-conseils de Deloitte Canada, Prendre des décisions en toute confiance dans un paysage énergétique complexe.

Les plus récentes prévisions des prix de l'énergie, du pétrole et du gaz de Deloitte Canada (Groupe CNW/Deloitte Canada)

« Malgré plusieurs facteurs, notamment la faible demande au cours de l'hiver et des stocks plus élevés que la moyenne, le secteur du gaz naturel est en voie de connaître une forte croissance grâce à des projets de GNL et à l'augmentation de la demande pour la production d'électricité à partir du gaz au Canada, explique Andrew Botterill, associé, Énergie, ressources et produits industriels, Deloitte Canada. Entretemps, le secteur pétrolier continue de bénéficier de projets d'infrastructure, comme le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX), qui améliorent les conditions sur le marché et soutiennent la croissance de la production. »

Bien que l'activité de forage de gaz naturel au Canada et aux États-Unis ait diminué d'environ 15 % sur 12 mois, elle continue d'augmenter en Colombie-Britannique. Cette augmentation est principalement attribuable à la nécessité de fournir un approvisionnement qui soutiendra les futures capacités d'exportation de GNL, en particulier dans la riche formation de Montney. En outre, d'importants progrès ont été réalisés à l'égard des projets de GNL au large des côtes de la Colombie-Britannique. Plusieurs projets sont en voie d'être terminés d'ici la fin de 2030, et représentent une capacité d'exportation combinée de près de 6,6 milliards de pieds cubes (Gpi3) par jour. En outre, on s'attend à ce que l'Alberta produise 2 700 MW d'électricité au gaz naturel de plus en 2024. Cette production accrue devrait soutenir la demande à long terme et stabiliser les prix.

La production de pétrole au Canada devrait continuer d'augmenter de façon stable. Cette croissance est soutenue par la résilience des prix pour le pétrole brut Western Canadian Select (WCS) et Edmonton Light, ce qui offre un environnement économique stable pour les producteurs. Le lancement du projet TMX a contribué à réduire les écarts de prix, et cette tendance devrait se poursuivre lorsque le projet sera pleinement opérationnel. Cela devrait également améliorer l'accès sur le marché pour le pétrole brut canadien et favoriser une croissance stable de la production.

Même si plusieurs facteurs laissent présager des résultats positifs pour la deuxième moitié de 2024, une planification attentive de l'ensemble de l'écosystème énergétique sera nécessaire pour continuer de diversifier l'approvisionnement énergétique au Canada. Les prévisions de Deloitte rendent compte des défis liés à l'évolution du contexte politique et le manque de coordination entre les différents ordres de gouvernement et les acteurs du secteur, ce qui nuit à l'établissement d'un processus décisionnel efficace.

« Pour atteindre les objectifs de carboneutralité, il faut effectuer une planification exhaustive et des analyses intégrées, et adopter des approches quantitatives qui tiennent compte de l'ensemble du système énergétique, indique Lesley Mitchell, directrice de service, Évaluation des ressources et services-conseils, Deloitte Canada. En raison des investissements monumentaux qui sont requis, nous avons besoin d'outils décisionnels solides pour générer de nouveaux capitaux. »

Les prévisions de juillet soulignent l'importance d'outils d'analytique comme la modélisation de systèmes énergétiques pour aider les entreprises dans le secteur de l'énergie à optimiser leurs stratégies de carboneutralité et à prendre des décisions éclairées pour contribuer à bâtir un avenir plus écologique.

Pour consulter les prévisions complètes de Deloitte sur les prix du pétrole et du gaz et en savoir plus sur la modélisation des systèmes énergétiques, visitez cette page.

