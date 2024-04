Deloitte Canada a été nommé l'un des meilleurs lieux de travail au Canada en 2024

TORONTO, le 24 avril 2024 /CNW/ - Deloitte Canada se classe au 3e rang sur la liste canadienne du programme Meilleurs lieux de travail de cette année.

La raison d'être de Deloitte est d'avoir une influence marquante en s'attaquant aux défis pressants auxquels la société est confrontée aujourd'hui. Notre Cabinet existe afin d'inspirer les gens et les organisations à prospérer en créant un avenir meilleur. Cela illustre notre engagement envers nos gens en plus de favoriser un environnement inclusif.

« Nous réunissons des gens talentueux et leur offrons la plateforme qui leur permettra de se sentir valorisés et d'être la meilleure version d'eux-mêmes, explique Anthony Viel, leader de la direction de Deloitte Canada. Unis par des valeurs communes qui consistent à prendre soin les uns des autres, ainsi qu'à favoriser, l'inclusion, l'intégrité, le leadership et l'influence; nos gens inspirent et dirigent des actions qui comptent pour les autres, nos clients et nos collectivités. »

Notre proposition de valeur en matière de talents est notre promesse à nos gens, un engagement que nous prenons de fournir à nos professionnels un travail valorisant, des occasions de croissance et de la souplesse.

« Nous offrons une marque et une expérience de premier plan en matière de talents en mettant les gens au centre de tout ce que nous faisons. À chaque étape du parcours professionnel de nos gens, du premier contact avec eux au collège jusqu'à la retraite, nous concrétisons leur potentiel, a indiqué Pascal Occean, leader de la culture et des gens chez Deloitte Canada. Cela comprend des occasions de perfectionnement des compétences et d'avancement professionnel, des investissements dans le bien-être, le sentiment d'appartenir à une communauté et d'être unis par une raison d'être commune. »

Deloitte figure sur cette liste pour la douzième fois, s'étant classé au 9e rang en 2023, au 11e rang en 2022 et au 36e rang en 2020. La liste classe les meilleurs employeurs en fonction d'un ensemble de critères globaux mesurant les comportements qui créent une culture d'employé exceptionnelle, un environnement où règne la confiance et un milieu de travail juste et équitable.

La liste des Meilleurs lieux de travail de 2024 au Canada est établie par l'Institut Great Place to Work®. Le processus du concours pour figurer sur cette liste repose sur la participation des employés et il représente des organisations de nombreux secteurs et de tailles diverses.

Cette étude offre une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et un portrait global de la culture en milieu de travail. Cette année, la liste reflète l'expérience et le sentiment de 330 000 employés, ce qui aura une incidence sur plus de 600 000 employés canadiens. Cette liste, ainsi que des articles connexes, paraîtra dans un rapport national spécial qui sera publié par le Globe and Mail, le 26 avril 2024.

