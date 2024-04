Ce nouveau produit, premier en son genre, offre aux Canadiens une expérience de café à la maison de qualité supérieure, et ce, à une fraction du prix.

BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 8 avril 2024 /CNW/ -Dites bonjour à la mousse froide à la maison! Disponible à travers le Canada dès le 8 avril 2024, International Delight présente aux amateurs de café et de saveurs une nouveauté délicieuse et unique en son genre : la Mousse froide. Ce NOUVEAU format innovant offre pour la première fois l'expérience premium des cafés à la maison avec mousse froide. Avec la Mousse froide International Delight, tout café chaud ou froid se transforme en une expérience délicieuse en mousse, et ce, en trois étapes : secouez, faites mousser, puis dégustez !

« International Delight a été à l'écoute de ce que recherchaient les consommateurs et a apporté une touche unique, simple mais raffinée à leur rituel de café quotidien », a déclaré Alexandra Latendresse, directrice du marketing chez Danone Canada.

« Avec notre nouvelle mousse froide, nous avons créé un produit révolutionnaire, le premier de ce type sur le marché canadien, offrant aux consommateurs une expérience délicieuse en mousse, multisensorielle, à déguster dans le confort de leur maison. »

En tant que pionnier de sa catégorie, International Delight a identifié la mousse froide comme une tendance émergente dans l'univers du café. Plus de 50 % des consommateurs cherchent désormais à recréer ce type de boissons dans le confort de leur domicile1. La prochaine génération de consommateurs de café se tourne également vers les médias sociaux pour trouver des inspirations uniques pour créer leurs cafés favoris à la maison. C'est d'ailleurs ce qui a mené à la création de ce produit innovant, distinct non seulement par la marque, mais aussi en étant la première mousse froide à faire son apparition sur les tablettes des épiceries au Canada. Avec celle-ci, il est maintenant possible de créer vos recettes de café préférées à la maison et apprécier des saveurs délicieuses à portée de main.

La Mousse froide International Delight aspire à conquérir leur cœur des consommateurs de café avec deux saveurs délicieuses et emblématiques : Vanille française et Macchiato au caramel. Ce rehausseur à café offre à la fois une texture crémeuse à vos cafés chauds et froids, tout en les garnissant d'une mousse onctueuse, permettant ainsi de vivre une expérience similaire à celle des cafés, mais à la maison. Une expérience unique et savoureuse qui crée une mousse parfaite en quelques secondes. Aucun mousseur ni autre appareil n'est nécessaire pour offrir la texture crémeuse que les amateurs d'International Delight connaissent et adorent.

La mousse froide International Delight sera disponible chez les principaux détaillants canadiens à l'échelle nationale en avril 2024, offrant la possibilité de rehausser plus de 20 cafés avec une seule bouteille. La Mousse froide incarne la plus récente innovation de la marque, reflétant ainsi son engagement continu à proposer des offres de café excitantes et uniques, que l'on ne trouve nulle part ailleurs.

Visitez www.InternationalDelight.ca et suivez @internationaldelightca sur Instagram et @internationaldelightca sur TikTok pour rester à l'affût des dernières nouvelles !

À PROPOS D'INTERNATIONAL DELIGHT CANADA

International Delight® Canada transforme les tasses de café en instants de joie grâce à des rehausseurs de café et des saveurs de café glacé audacieux et uniques. En unissant les gens autour de saveurs onctueuses et riches, International Delight Canada crée des moments de connexion, d'inclusion et de célébration autour d'une simple tasse de café. Les rehausseurs de café et les cafés glacés International Delight Canada sont disponibles chez les principaux détaillants en épicerie, dépanneurs et magasins à grande surface partout au Canada. Pour plus d'informations, visitez www.InternationalDelight.ca .

À PROPOS DE DANONE CANADA

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone dont les sièges sociaux sont situés à Boucherville, au Québec, et à Toronto, en Ontario. Danone Canada est la plus importante société certifiée B Corporation® au pays, ce qui démontre que l'entreprise respecte les normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, d'imputabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des produits laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des boissons sains, de créer de la valeur économique et sociale et de nourrir les écosystèmes naturels grâce à une agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend Activia®, Oikos®, DanActive®, Danone®, Two Good®, les aliments et boissons à base de plantes Silk®, So Delicious® sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC et plus encore. Pour plus d'information sur Danone Canada, visitez le site www.danone.ca , Facebook (@danonecanada), Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn .

