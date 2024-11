Nuvei améliore l'expérience des joueurs pour la division des jeux interactifs de l'entreprise mondiale d'hôtellerie et de divertissement grâce à l'amélioration des dépôts et des versements

MONTRÉAL et FORT LAUDERDALE, Floride, 26 novembre 2024 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société »), société fintech canadienne, annonce aujourd'hui avoir été choisie par la division des jeux interactifs de Delaware North pour gérer les dépôts et les versements pour Betly, son casino en ligne à argent réel et sa marque de paris sportifs. Delaware North exploite Betly en Virginie-Occidentale, en Arkansas, au Tennessee et en Ohio aux États-Unis.

Ce partenariat améliore l'expérience des joueurs au moment du paiement, en rationalisant les processus de dépôt et de versement pour les clients de Betly sur l'ensemble de leur profil de casino et de paris sportifs en ligne. Delaware North tire parti des capacités d'acquisition locales de Nuvei aux États-Unis pour accepter les dépôts par carte et permettre toutes les méthodes de paiement demandées par les joueurs, y compris les transactions entre comptes en temps réel via le produit de transfert bancaire instantané de Nuvei, leader sur le marché.

Todd San Jule, directeur général de la division des jeux interactifs de Delaware North et de Betly, a commenté cette annonce : « Fournir une expérience de paiement en ligne transparente et sécurisée est crucial pour la satisfaction de nos clients et la croissance de notre entreprise. En nous associant à Nuvei, nous sommes en mesure de proposer à nos joueurs un large éventail d'options de dépôt et des versements rapides sur l'ensemble de nos marques de casinos en ligne et de paris sportifs. Cette collaboration répond à notre engagement de fournir des expériences de jeu de premier ordre et nous permet de mieux servir nos clients sur le marché concurrentiel des jeux en ligne aux États-Unis. »

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Delaware North, l'une des principales marques de l'industrie de l'hôtellerie et du jeu aux États-Unis. Cette collaboration illustre notre engagement à fournir les solutions de paiement les plus pertinentes et les plus modernes qui stimulent la croissance de nos clients en améliorant l'expérience de l'utilisateur final sur le marché des jeux en ligne qui évolue rapidement, renforçant ainsi notre position de leader mondial dans ce domaine. »

À propos de Nuvei

Nuvei est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com.

Personne-ressource :

Relations publiques

[email protected]

À propos de Betly

La division des jeux interactifs de la société mondiale d'hôtellerie et de divertissement Delaware North exploite Betly Casino & Sportsbook en ligne en Virginie occidentale, Betly Sportsbook en ligne dans l'Arkansas et le Tennessee conjointement avec le Southland Casino Hotel de Delaware North, et Betly Sportsbook Ohio en ligne dans l'Ohio pour Miami Valley Gaming, une propriété en coentreprise de Delaware North. Les amateurs de casino en ligne peuvent bénéficier de promotions quotidiennes, de tournois palpitants et d'une solide offre de machines à sous, de jeux de table virtuels et de jeux de table avec croupiers en direct sur Betly Casino & Sportsbook. Les parieurs sportifs peuvent également jouir d'un large éventail de possibilités de paris sur les sports, les matchs et les compétitions du monde entier.

À propos de Delaware North Gaming

La division jeux de Delaware North est l'un des organismes de jeux les plus innovants des États-Unis. Elle est spécialisée dans les sites régionaux équipés de machines à sous et de machines de jeux vidéo, de jeux de table, de salles de poker, de restaurants à service complet, de magasins de détail et d'hôtels. Nous possédons des établissements de jeux à New York, dans le New Hampshire, en Arizona, dans l'Arkansas, en Floride, en Virginie occidentale, dans l'Ohio et dans l'Illinois, ainsi qu'en Australie. Nous sommes également le principal consultant pour le projet de 700 millions de dollars de la Nation Catawba en Caroline du Nord. Notre division interactive exploite des paris sportifs mobiles et des jeux en ligne dans plusieurs États via la marque Betly, et nous possédons et exploitons également Ruby Seven Studios, un développeur de premier plan d'applications de jeux de casino sociaux. Delaware North est un leader mondial de l'hôtellerie et du divertissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.DelawareNorth.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei