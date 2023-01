TORONTO, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Tim Hortons a lancé son menu SélecTim, qui comprend trois délicieuses options de déjeuner offertes pour moins de 3 $* chacune. Le menu SélecTim comprend le nouveau Timatinmd simplement bacon de dos canadien, fait avec du bacon de dos canadien fumé naturellement et du fromage, le tout servi dans un muffin anglais.

Le menu SélecTim comprend également le Timatinmd simplement saucisse, fait de saucisse et de fromage servis dans un petit pain déjeuner, ainsi qu'un bagel classique fraîchement sorti du four avec fromage à la crème.

Déjeuner chez Tim pour moins de 3 $* : Tim Hortons lance le menu SélecTim, qui comprend trois délicieuses options de déjeuner à bas prix, dont un NOUVEAU TimatinMD fait avec du bacon de dos canadien fumé naturellement (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Chez Tim Hortons, nous avons pour mission d'offrir aux invités des produits de qualité à des prix abordables, y compris de délicieux déjeuners pour bien commencer la journée », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing de Tim Hortons. « Nous sommes ravis de lancer le menu SélecTim, qui propose trois options de déjeuner savoureuses à moins de 3 $*. »

Les invités des restaurants Tim Hortons peuvent également commander un Timatinmd préparé avec notre nouveau bacon de dos canadien fumé naturellement et un œuf fraîchement cassé 100 % d'ici.

* Taxes en sus. Les prix peuvent varier selon la région.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiennes et les Canadiens commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez écrire à [email protected]