DÉFIS RELEVÉS POUR LE MARATHON BENEVA DE MONTRÉAL !

MONTRÉAL, le 25 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est plus de 14 200 participants.es qui ont pris part à la 30e édition du Marathon Beneva de Montréal sous un ciel clément. Ce matin, 8 600 coureurs.euses ont attaqué les parcours du marathon et du demi-marathon pour la toute première fois à partir de l'Espace 67 au parc Jean-Drapeau. Ils ont ainsi traversé Montréal, d'une rive à l'autre, pour franchir la ligne d'arrivée sur l'Esplanade du Parc olympique. Les photos

À la distance du 42.2 km (marathon), les premiers à avoir franchi la ligne d'arrivée sont M. Gadisa Shumie (02:09:25) et Mme Mélanie Desautels (02:53:02). Tous les résultats

« Nous attendions ce grand moment avec beaucoup de fébrilité. Nous pouvons maintenant dire que la nouvelle mouture du Marathon Beneva de Montréal a été rassembleuse et a permis à des gens de tous les horizons de s'activer à leur rythme dans un environnement encadré et sécuritaire. La table est maintenant mise pour que de futures éditions marquent à nouveau, avec fierté, l'esprit des Montréalaises et Montréalais,» affirme Sébastien Arsenault, président-directeur général de l'événement.

« La 30e édition du Marathon de Montréal fut un réel succès sur tous les plans. C'est un privilège pour Beneva d'être le partenaire présentateur de cet événement d'envergure dont l'organisation était sans faille ! Bravo à tous les coureurs.euses qui y ont participé et à tous les bénévoles pour leur implication. Chapeau pour ce retour en force et on se donne rendez-vous l'an prochain ! » mentionne Martin Robert, vice-président exécutif et talent - communications corporatives de Beneva.

Créé cette année, en association avec Beneva, le nouveau volet caritatif Du cœur à la course a permis de soutenir 27 organismes caritatifs en plaçant les épreuves de l'événement au service de leurs efforts de financement. Avec le soutien des participants.es ils ont amassé 177 000 $ ! Afin de multiplier les retombées positives de l'événement et encourager les organismes dans leur collecte de fonds, le Marathon Beneva de Montréal a remis en plus un don de 25 000 $ aux organismes dont la campagne de financement a le mieux performé.

« Le plan médical de l'événement a permis de répondre efficacement à l'ensemble des demandes d'intervention qui ont été principalement liées à des coups de chaleur. L'organisation confirme par le fait même qu'une coureuse du demi-marathon a subi un arrêt cardio-respiratoire vers 10h05. Elle a immédiatement été prise en charge sur les lieux par l'équipe médicale de l'organisation, assistée par les paramédics d'Urgences-santé. Son état est jugé stable et on ne craint pas pour sa vie, » confirme Dr François de Champlain, directeur médical du Marathon Beneva de Montréal.

« En sommes, depuis vendredi dernier, Montréal vibre au rythme de la course à pied. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et donnons-nous rendez-vous l'année prochaine ! » ajoute Sébastien Arsenault.

À PROPOS DU MARATHON BENEVA DE MONTRÉAL

Premier marathon d'importance de calibre international à avoir vu le jour au pays et plus grand événement de course à pied au Québec depuis 30 éditions, le Marathon Beneva de Montréal rassemble les adeptes de course à pied de tous les niveaux de performance, ainsi que le public, à la recherche d'une expérience urbaine mémorable en mettant en scène Montréal dans toute sa beauté et sa diversité. Depuis novembre 2020, le Marathon Beneva de Montréal est produit par un OBNL dédié, sous l'égide et l'expertise de Événements GPCQM (promoteur des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal depuis 2010). L'organisation compte sur l'appui indispensable des partenaires publics et privés : Beneva, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, Tourisme Montréal, Sports Experts, Mouvement J'aime les fruits et légumes, le Lait au chocolat, Liberté, SPARK sports nutrition, Boréale, Action sport physio, Vivaï et la Clinique du coureur, ainsi que sur son équipe chevronnée et ses indispensables bénévoles.

À PROPOS DE BENEVA

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca .

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

