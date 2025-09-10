Dévoilées en avant-première mondiale au salon IAA MOBILITY 2025, les toutes nouvelles versions du AITO 9, du AITO 7 et du AITO 5 pour le Moyen-Orient réinterprètent conjointement la vision du « nouveau luxe » à l'ère des véhicules intelligents
AITO devient une entreprise mondiolocale
Lastratégie de mondialisation à long terme d'AITO met l'accent sur le segment des véhicules à énergie nouvelle haut de gamme, couvrant à la fois lesvéhicules entièrement électriques et les voies technologiques d'autonomie prolongée
Le lancement de la plus récente génération du système d'autonomie prolongée SERES offre une expérience de mobilité silencieuse et imperceptible pour les utilisateurs du monde entier : le « nouveau luxe »
MUNICH, 10 septembre 2025 /CNW/ -- AITO, la marque de véhicules électriques intelligents haut de gamme du groupe SERES, fait ses débuts lors du salon IAA MOBILITY 2025 à Munich avec sa gamme de produits mondiaux compétitifs. Les toutes nouvelles versions d'AITO 9, AITO 7 et AITO 5 pour le Moyen-Orient sont présentées en avant-première mondiale au tout nouveau kiosque de prestige de la marque. Ces modèles soulignent la façon dont AITO continue de repousser les limites des véhicules intelligents à énergie nouvelle et offre une expérience de mobilité intelligente inégalée et un « nouveau luxe » aux clients du monde entier. La présence d'AITO au Salon de l'auto reflète sa philosophie « le luxe redéfini par l'intelligence » et met en valeur ses innovations technologiques de pointe et sa vision stratégique mondiale.
Leon He, président de SERES AUTO, a déclaré : « AITO s'engage à devenir une marque mondiolocale. Aujourd'hui, au salon IAA MOBILITY 2025, nous dévoilons notre gamme de produits véritablement mondiaux et franchissons une nouvelle étape stratégique dans notre parcours de mondialisation. Ce parcours visant à définir un « nouveau luxe » à l'ère de l'intelligence est favorisé par notre technologie de pointe et notre succès remarquable en Chine. »
De la naissance de la marque AITO en décembre 2021 à la fin du mois d'août de cette année, les ventes cumulées de ses quatre modèles en Chine ont dépassé les 770 000 unités. Parmi ceux-ci, l'incontournable VUS AITO 9 intelligent multi-scénarios, lancé à la fin 2023, a été vendu à plus de 230 000 unités et a dominé les ventes du segment des voitures de luxe à 500 000 ¥ en Chine pendant 17 mois consécutifs.
Les modèles AITO mondiaux seront d'abord disponibles sur le marché du Moyen-Orient dans une gamme variée de véhicules conçus pour répondre aux différents besoins de mobilité des clients locaux avertis avec des caractéristiques de produits propres à la région.
Les versions pour le Moyen-Orient comprendront un habitacle intelligent avec des interactions trilingues (chinois, anglais, arabe) et une intégration dans l'écosystème numérique local. Les performances matérielles entièrement améliorées sont adaptées à l'environnement naturel unique du Moyen-Orient. Ces modèles ont fait l'objet de tests rigoureux dans des conditions extrêmes, comme les déserts, afin de garantir leur conformité et leur adaptation aux conditions de conduite locales. Les trois nouveaux modèles ont obtenu leur certification d'entrée sur le marché des Émirats arabes unis et devraient être commercialisés prochainement.
Par ailleurs, AITO termine les tests de validation de ses fonctions d'aide à la conduite intelligente à l'étranger afin d'offrir une expérience de mobilité intelligente, exceptionnelle et sécurisée aux utilisateurs du Moyen-Orient. La technologie d'aide à la conduite intelligente d'AITO a été largement adoptée sur le marché chinois. Fin août 2025, la distance totale parcourue grâce à l'aide à la conduite intelligente d'AITO par les 621 000 utilisateurs en Chine dépassait les 3,45 milliards de kilomètres.
Dans le cadre de son plan stratégique mondial, AITO établira une filiale aux Émirats arabes unis pour lancer progressivement sa gamme complète de modèles. Celle-ci sera accompagnée d'un écosystème de services locaux personnalisés pour un engagement de la clientèle mieux adapté. Tirant parti de son entrepôt central basé à Dubaï, AITO établira également une chaîne d'approvisionnement localisée qui permettra des livraisons accélérées de commandes hebdomadaires et un service après-vente instantané pour les pièces détachées, afin de garantir une expérience utilisateur fluide. Grâce à une personnalisation régionale approfondie, AITO deviendra vraiment une entreprise mondiolocale.
AITO présente plusieurs de ses technologies de base ainsi que ses modèles mondiaux au salon IAA MOBILITY 2025. Mentionnons notamment le système d'autonomie étendue SERES de 5e génération qui fait ses débuts à l'étranger. Basé sur le design d'intégration d'autonomie prolongée Saiyi C2E et la technologie de contrôle intelligent RoboREX, ce système offre une puissance élevée et une haute efficacité dans un design petit et léger au fonctionnement silencieux. La plateforme AITOMF est la première et actuellement la seule plateforme de l'industrie compatible avec trois nouveaux modes d'énergie : électrique à autonomie prolongée, électrique rechargeable et ultra-hybride.
Découvrez la vision du « nouveau luxe » d'AITO en matière de mobilité intelligente au kiosque D40 du hall B3 du Centre des expositions de Munich, du 8 au 12 septembre 2025.
