Leon He, président de SERES AUTO, a déclaré : « AITO s'engage à devenir une marque mondiolocale. Aujourd'hui, au salon IAA MOBILITY 2025, nous dévoilons notre gamme de produits véritablement mondiaux et franchissons une nouvelle étape stratégique dans notre parcours de mondialisation. Ce parcours visant à définir un « nouveau luxe » à l'ère de l'intelligence est favorisé par notre technologie de pointe et notre succès remarquable en Chine. »

De la naissance de la marque AITO en décembre 2021 à la fin du mois d'août de cette année, les ventes cumulées de ses quatre modèles en Chine ont dépassé les 770 000 unités. Parmi ceux-ci, l'incontournable VUS AITO 9 intelligent multi-scénarios, lancé à la fin 2023, a été vendu à plus de 230 000 unités et a dominé les ventes du segment des voitures de luxe à 500 000 ¥ en Chine pendant 17 mois consécutifs.

Les modèles AITO mondiaux seront d'abord disponibles sur le marché du Moyen-Orient dans une gamme variée de véhicules conçus pour répondre aux différents besoins de mobilité des clients locaux avertis avec des caractéristiques de produits propres à la région.

Les versions pour le Moyen-Orient comprendront un habitacle intelligent avec des interactions trilingues (chinois, anglais, arabe) et une intégration dans l'écosystème numérique local. Les performances matérielles entièrement améliorées sont adaptées à l'environnement naturel unique du Moyen-Orient. Ces modèles ont fait l'objet de tests rigoureux dans des conditions extrêmes, comme les déserts, afin de garantir leur conformité et leur adaptation aux conditions de conduite locales. Les trois nouveaux modèles ont obtenu leur certification d'entrée sur le marché des Émirats arabes unis et devraient être commercialisés prochainement.

Par ailleurs, AITO termine les tests de validation de ses fonctions d'aide à la conduite intelligente à l'étranger afin d'offrir une expérience de mobilité intelligente, exceptionnelle et sécurisée aux utilisateurs du Moyen-Orient. La technologie d'aide à la conduite intelligente d'AITO a été largement adoptée sur le marché chinois. Fin août 2025, la distance totale parcourue grâce à l'aide à la conduite intelligente d'AITO par les 621 000 utilisateurs en Chine dépassait les 3,45 milliards de kilomètres.

Dans le cadre de son plan stratégique mondial, AITO établira une filiale aux Émirats arabes unis pour lancer progressivement sa gamme complète de modèles. Celle-ci sera accompagnée d'un écosystème de services locaux personnalisés pour un engagement de la clientèle mieux adapté. Tirant parti de son entrepôt central basé à Dubaï, AITO établira également une chaîne d'approvisionnement localisée qui permettra des livraisons accélérées de commandes hebdomadaires et un service après-vente instantané pour les pièces détachées, afin de garantir une expérience utilisateur fluide. Grâce à une personnalisation régionale approfondie, AITO deviendra vraiment une entreprise mondiolocale.

AITO présente plusieurs de ses technologies de base ainsi que ses modèles mondiaux au salon IAA MOBILITY 2025. Mentionnons notamment le système d'autonomie étendue SERES de 5e génération qui fait ses débuts à l'étranger. Basé sur le design d'intégration d'autonomie prolongée Saiyi C2E et la technologie de contrôle intelligent RoboREX, ce système offre une puissance élevée et une haute efficacité dans un design petit et léger au fonctionnement silencieux. La plateforme AITOMF est la première et actuellement la seule plateforme de l'industrie compatible avec trois nouveaux modes d'énergie : électrique à autonomie prolongée, électrique rechargeable et ultra-hybride.

Découvrez la vision du « nouveau luxe » d'AITO en matière de mobilité intelligente au kiosque D40 du hall B3 du Centre des expositions de Munich, du 8 au 12 septembre 2025.

