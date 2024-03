Déficit record de 11 G$ : La CAQ coûte cher aux Québécois

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le constat est clair et accablant : la CAQ a complètement perdu le contrôle des finances publiques. En 2018, le Parti libéral du Québec avait laissé un surplus budgétaire de 7 G$, après contribution au Fonds des générations. Ce que la CAQ nous sert aujourd'hui, c'est un budget déficitaire record de 11 G$ qui ne répond même pas aux besoins de productivité des entreprises, à la crise en habitation et qui endette encore plus les Québécoises et les Québécois.

Pire encore, le gouvernement avoue la présence d'un déficit structurel de 4 G$ et le ministre des Finances ne propose aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire.

François Legault demande souvent d'être jugé sur les résultats et aujourd'hui, ils sont clairs. En cinq ans, la moyenne de productivité au Québec est nulle. De plus, le PIB stagne et le niveau de vie diminue.

Dans le budget, la CAQ propose d'amorcer au printemps un examen de l'ensemble de ses dépenses fiscales et budgétaires. « Après six ans au pouvoir, ils vont enfin vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les finances publiques? Il était temps! », soutient le porte-parole en matière de finances, Frédéric Beauchemin.

« Le gouvernement Legault avait la chance de relancer la productivité et la construction résidentielle en retirant la TVQ sur les matériaux de construction et en offrant une aide financière aux municipalités qui, par exemple, auraient atteint certaines cibles d'émission de permis de construction. Or, encore une fois, il passe à côté de ces objectifs. », ajoute le député libéral de Marguerite-Bourgeoys.

De plus, le Parti libéral du Québec avait suggéré de convertir, cette année, 15 000 places en services de garde non-subventionnées pour le retour au travail plus rapide des parents, particulièrement les mères, mais la CAQ les abandonne à nouveau en convertissant à peine l'équivalent de 1000 places.

Citations

« Après cinq ans de productivité nulle, aucune mesure n'est considérée pour relancer cet important levier pour l'économie québécoise. De plus, comme l'an passé, le ministre Girard porte des lunettes roses, mais cette fois-ci, en nous présentant des prévisions jovialistes des revenus de l'État. Encore une fois, les prévisions du ministre ne sont pas crédibles. »

- Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

« François Legault a complètement perdu le contrôle des finances publiques. Le déficit du Québec, qu'il avait prévu à 4 milliards $, est finalement de 11 milliards $. C'est un record dans l'histoire du Québec, un véritable trou financier qui aura des effets sur notre capacité financière, aujourd'hui et pour les générations futures. Le résultat des années caquistes au pouvoir, c'est la transformation des surplus libéraux en déficits caquistes chroniques, et ce, sans résultat pour les Québécois. C'est un budget sans vision pour nos PME et sans plan pour la construction d'habitations. La CAQ est clairement un échec pour notre économie. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]