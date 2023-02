Défi TD Prêts à agir 2022 : 10 millions de dollars remis à 10 organismes au Canada et aux États-Unis qui se consacrent à relever les défis liés aux changements climatiques

Les lauréats d'une subvention de cette année travaillent sur des solutions conçues pour aider les personnes et les collectivités qui pourraient être touchées de façon disproportionnée par les changements climatiques et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

TORONTO, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD a le plaisir d'annoncer les dix lauréats du défi TD Prêts à agir 2022, une initiative annuelle qui vise à soutenir les organismes à but lucratif et de bienfaisance qui mettent au point des solutions novatrices, mesurables et ayant une incidence concrète dans un monde en constante évolution.

L'énoncé de problème de cette année vise à soutenir des solutions conçues pour aider les personnes et les collectivités qui pourraient être touchées de façon disproportionnée par les changements climatiques, pour se préparer et s'adapter aux changements climatiques ainsi qu'en atténuer les effets potentiels, ou pour favoriser une transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Les dix lauréats cherchent à changer les choses dans les collectivités où la TD est présente au moyen d'initiatives, comme des projets d'infrastructure verte à grande échelle, des solutions en matière d'énergie renouvelable et des occasions de perfectionnement et de formation de la main-d'œuvre.

« Créer un avenir plus inclusif et durable est au cœur de notre but en tant qu'entreprise et notre priorité est d'assurer l'épanouissement de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités dans un monde qui évolue rapidement, a affirmé Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. Par l'entremise du défi TD Prêts à agir de cette année, nous aidons les organismes ayant de nouvelles idées prometteuses pour gérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et soutenir les collectivités les plus vulnérables. »

Alors que les secteurs privé et public prennent des mesures pour aider à atténuer les effets des changements climatiques et à faciliter la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, certains groupes peuvent être touchés de façon disproportionnée, notamment :

Les communautés racisées et autochtones

Les aînés, les jeunes et les enfants

Les nouveaux arrivants

Les communautés à faible revenu

Les personnes ayant des incapacités ou des problèmes de santé préexistants

Les communautés traditionnellement dépendantes économiquement des secteurs à forte intensité de carbone

« Certaines collectivités pourraient subir les effets des changements climatiques et de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone de façon inégale, a déclaré Shelley Sylva, chef, Responsabilité sociale aux États-Unis, Groupe Banque TD. Nous sommes déterminés à soutenir les organismes qui s'efforcent de trouver des solutions pour un avenir plus inclusif et durable, et qui proposent des innovations évolutives pour nos collectivités. »

Le défi TD Prêts à agir s'inscrit dans l'engagement de longue date de la Banque à aider à créer un avenir plus inclusif et durable. Chaque année, dans le cadre du défi TD Prêts à agir, les organismes admissibles sont invités à soumettre des propositions de solutions à un énoncé de problème lié à au moins un des quatre vecteurs de La promesse TD Prêts à agir : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Au cours des années précédentes, le défi TD Prêts à agir a mis l'accent sur des enjeux comme l'obtention de résultats plus équitables en matière de santé, la stabilité des revenus et la compensation des pertes d'apprentissage associée à la pandémie.

En 2022, dix subventions étaient disponibles au total dans le cadre du défi TD Prêts à agir pour le Canada et les États-Unis. Les organismes admissibles au Canada pouvaient demander un million de dollars canadiens et les organismes admissibles aux États-Unis pouvaient demander un million de dollars américains.

Pour en savoir plus sur les lauréats d'une subvention de 2022 et le défi TD Prêts à agir 2022, consultez la page www.td.com/ledefitdpretsaagir.

Pour en savoir plus sur les lauréats du défi TD Prêts à agir 2022, lisez les descriptions des propositions gagnantes, dans leurs propres mots, ci-dessous.

Lauréats d'une subvention de 1 M$ CA ou de 1 M$ US

Green Communities Association: Living Cities Canada - Canada

« Ce projet ambitieux aidera 10 villes à faire progresser les infrastructures vertes à grande échelle qui prépareront mieux les collectivités vulnérables à l'augmentation du nombre d'inondations, à la chaleur extrême et à d'autres effets des changements climatiques. Chaque partenaire local recevra un soutien financier direct, du coaching structuré et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des solutions de dépavage et de reboisement, ainsi que d'autres solutions ciblées axées sur la nature. »

Community Forests International : Des forêts familiales pour un avenir vert - Provinces de l'Atlantique, Canada

« Community Forests aide les familles de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick à faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone grâce au stockage du carbone dans la nature. Quatre-vingt mille ménages ruraux dans les Maritimes sont propriétaires de plus de 12 millions d'acres de forêt wabanaki-acadienne menacée. Le projet consiste à mobiliser les familles propriétaires de forêts pour qu'elles contribuent aux possibilités économiques liées à la protection des forêts afin d'obtenir des avantages climatiques à l'échelle mondiale. »

Skills for Change of Metro Toronto : Initiative d'action climatique des jeunes - Région du Grand Toronto, Canada

« Ce projet vise à inculquer aux jeunes (de 16 à 29 ans) résidant dans la région du Grand Toronto une culture de préservation de l'environnement, de santé et de bien-être en vue de diriger des initiatives de verdissement de milieux urbains. Puisque les effets disproportionnés des changements climatiques sur les quartiers pauvres et racisés sont évidents, ce projet contribuera à les atténuer grâce à des interventions globales dirigées par les jeunes. »

PRIMED (Institut régional du Pacifique pour la découverte de l'énergie marine) accélère la reconnaissance culturelle des Autochtones grâce à des systèmes énergétiques marins communautaires - Intégrer l'énergie des vagues dans la réoccupation de Yuquot par la nation Mowachaht-Muchalaht - Pacifique, Canada

« PRIMED travaille à l'élaboration d'un miniréseau d'énergie renouvelable unique en son genre qui comprend un dispositif utilisant l'énergie des vagues à Yuquot sur l'île Nootka, lieu historique national et terre ancestrale de la Première Nation Mowachaht-Muchalaht. Ce projet sera à la fine pointe de l'élaboration d'un système d'énergie renouvelable et aidera la Première Nation à réaliser son rêve d'habiter à nouveau Yuquot. »

Small Change Fund: Environmental Justice Research Alliance - Canada

« Notre initiative, The Environmental Justice Research Alliance (alliance de recherche sur la justice environnementale), met en contact les collectivités touchées de façon disproportionnée par les changements climatiques avec des chercheurs qualifiés. Ensemble, nous menons des recherches qui soutiennent activement la justice climatique et environnementale. L'alliance offre aux étudiants et aux chercheurs de la formation et des occasions de contribuer directement à des solutions climatiques équitables. »

Université d'Ottawa : National Indigenous Climate Compass (NICC) - Canada

« Le Centre en infrastructure pour les communautés autochtones de l'Université d'Ottawa, l'Indigenous Tech.ai et les communautés autochtones élaboreront ensemble un outil en ligne qui fournira des renseignements instantanés sur les changements climatiques aux collectivités. L'outil les aidera à s'adapter aux risques liés aux changements climatiques et à les atténuer : la hausse des températures, le dégel du pergélisol, la variation dans la vitesse du vent et le niveau de l'eau, la fonte des banquises, les changements dans les habitudes migratoires et les feux de forêt. »

Local Initiatives Support Corporation (LISC) : Bridges to Green Jobs - Sud de la Nouvelle-Angleterre, États-Unis

« Le programme Bridges to Green Jobs (Passerelles vers les emplois verts) ouvre la voie à des emplois de qualité dans les secteurs de l'énergie verte et de la résilience climatique pour les collectivités qui ont été touchées de façon disproportionnée par les changements climatiques et qui ont depuis toujours été sous-représentées et exclues du secteur des emplois verts et des secteurs adjacents (p. ex. la construction et les corps de métiers connexes). Nous étendrons nos activités à Boston, à Newark et à Detroit sur une période de deux ans. »

Main Farmland Trust: Résilience climatique pour les fermes du Maine : soutenir la viabilité des fermes à partir du sol - Nord de la Nouvelle-Angleterre, États-Unis

« Maine Farmland Trust s'appuie sur ses efforts de conservation des terres agricoles en favorisant une plus grande résilience aux changements climatiques dans son réseau de 500 fermes. Maine Farmland Trust procédera à l'expansion de son initiative Soil Health Network (réseau santé des sols) en répondant au besoin de financement et d'aide technique pour soutenir les fermes qui font la transition vers des pratiques adaptées aux changements climatiques sur leurs terres agricoles et à la bordure de leurs champs agricoles, et dans la planification des paysages agricoles. »

New York City Energy Efficiency Corporation: Aborder les obstacles financiers et en milieu de travail pour une transition équitable vers une énergie propre dans les logements abordables de New York et les collectivités à revenu faible ou modeste - Région métropolitaine de New York, États-Unis

« Une transition équitable vers l'énergie propre exige un déploiement à grande échelle du capital vert, une main-d'œuvre qualifiée pour mettre en œuvre les projets et des participants de la collectivité qui s'impliquent de façon authentique. Ce programme vise à éliminer les obstacles entravant le déploiement du capital au moyen du financement écologique, tout en bâtissant une main-d'œuvre technique plus inclusive et en augmentant l'implication de la collectivité grâce à la formation et à l'éducation. »

Fondation de l'Université Rowan : GREEN JOBS ACADEMY DE L'UNIVERSITÉ ROWAN : Éduquer la population active de demain et bâtir une économie solide et durable dans le sud du New Jersey - Pennsylvanie, New Jersey, États-Unis

« L'Université Rowan, le collège Rowan de South Jersey et les Workforce Development Boards de South Jersey (conseils œuvrant pour le perfectionnement de la main-d'œuvre) souhaitent mettre sur pied une Green Jobs Academy (académie des emplois verts) en vue d'établir des passerelles vers les titres de compétence requis dans le domaine de l'énergie éolienne en mer et de l'énergie solaire afin de répondre au besoin croissant de l'État d'intervenir dans le cadre de la crise climatique. Pour y parvenir, ils visent à constituer une main-d'œuvre locale spécialisée en énergie verte, soutenant ainsi les gens touchés par les fermetures dans les secteurs fondés sur le carbone. »

