MONTRÉAL, le 9 août 2023 /CNW/ - Deep Sky, une entreprise montréalaise spécialisée dans la capture et le stockage du carbone à grande échelle, et Exterra Solutions Carbone, une compagnie de stockage du dioxyde de carbone qui est à l'avant-garde dans le domaine de la carbonatation minérale comme méthode de stockage durable du dioxyde de carbone, collaboreront de manière exclusive dans le cadre d'une installation pilote d'élimination du carbone qui contribuera à inverser les effets des changements climatiques. L'installation, située dans le sud du Québec, sera achevée au deuxième trimestre de 2024. Elle stockera annuellement jusqu'à mille tonnes de CO 2 et confirmera la validité de cette solution complète d'élimination du carbone avant son déploiement commercial dans l'ensemble du Canada.

En tant que première entreprise au monde spécialisée dans la capture du carbone à l'échelle de la gigatonne, Deep Sky capturera d'importantes quantités de CO 2 directement de l'atmosphère et des océans. Exterra offre aux entreprises comme Deep Sky une solution clés en main pour le stockage permanent et vérifiable du CO 2 capturé. Dans le cadre de ce projet pilote, Exterra stockera le carbone capturé par Deep Sky à l'aide des immenses réserves de résidus miniers que l'on retrouve dans des endroits comme Thetford Mines, au Québec.

Le processus novateur d'Exterra reproduit la sédimentation naturelle des roches, accélérant considérablement la minéralisation du CO 2 ce qui permet de séquestrer le carbone de façon rapide et durable. Parallèlement, Exterra a mis au point la toute première méthodologie de carbonatation minérale approuvée par les organismes de normalisation internationaux, permettant ainsi à sa technologie et à ses projets de générer des crédits de carbone de la plus haute qualité. L'entreprise a également acquis les droits sur des millions de tonnes de résidus de serpentine afin de mettre sur pied le premier centre de stockage de carbone au Québec.

« Les personnes qui utilisent les crédits de carbone recherchent une solution de capture et de stockage fiable et complète, » affirme Fred Lalonde, cofondateur de Deep Sky. « Une compagnie qui se charge de toutes les étapes du processus n'existait pas -- jusqu'à aujourd'hui. Nous bâtissons nos installations pilotes à une vitesse record, confirmant ainsi la validité de notre technologie pour que la plus grande quantité de crédits carbone possible soit mise sur le marché. Grâce aux permis en place, notre partenariat exclusif avec Exterra va accélérer la croissance de cette industrie et générer des crédits plus vite que jamais. »

« Même si nous réduisons rapidement ou si nous éliminons complètement les émissions de gaz à effet de serre, nous devrons tout de même éliminer le dioxyde de carbone pour limiter le niveau alarmant du réchauffement climatique. » dit Olivier Dufresne, PDG et cofondateur d'Exterra Solutions Carbone. « Notre technologie de stockage de carbone utilise les résidus miniers pour transformer le CO 2 en roches. Ceci est réalisé par le biais d'un système entièrement conçu pour permettre un contrôle direct et en temps réel des données de stockage de CO 2, qui peut être déployé rapidement à grande échelle. En joignant leurs forces, Deep Sky et Exterra créent une feuille de route essentielle pour le développement de l'infrastructure de gestion du carbone dont le Québec a un urgent besoin. »

Le partenariat exclusif de Deep Sky avec Exterra représente le premier projet pilote de la compagnie avec une entreprise offrant des solutions en matière de minéralisation et de stockage du CO 2 . Le dernier maillon de la chaîne de captage et de stockage du carbone, la minéralisation du CO 2 vient compléter le modèle d'affaires et les opérations de Deep Sky. Agissant en tant que développeur de projets, Deep Sky rassemble actuellement les technologies les plus prometteuses de captage direct du CO 2 dans l'air et dans les océans en construisant au Canada des infrastructures de capture et de stockage du carbone à grande échelle.

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky construit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité. Pour en savoir plus: fr.deepskyclimate.com.

À propos d'Exterra Solutions Carbone

Exterra Solutions Carbone est une entreprise novatrice spécialisée dans la technologie des émissions négatives, pionnière dans le domaine de la carbonatation minérale comme méthode de stockage durable du CO 2 . Elle fournit aux émetteurs industriels et aux entreprises de capture directe du carbone des solutions clés en main pour le stockage durable du CO 2 capturé. L'innovation d'Exterra se situe à l'intersection de la séquestration du carbone et de la valorisation des résidus miniers. L'entreprise offre des solutions uniques, évolutives et rentables pour le stockage durable du carbone avec des délais considérablement plus courts que les méthodes de stockage sous terre traditionnelles. L'approche intégrée d'Exterra permet de surveiller en temps réel les paramètres opérationnels et la minéralisation du CO 2 , ce qui offre une transparence inégalée et accélère le processus de vérification en lien avec les standards de génération de crédits. Pour en savoir plus : https://exterracarbon.com/fr/.

SOURCE Deep Sky

Renseignements: Brooks Wallace, Deep Sky, [email protected]