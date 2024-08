BÉCANCOUR et THETFORD (QUÉBEC), le 7 août 2024 /CNW/ - Le développeur canadien de projets d'élimination de carbone Deep Sky réalise des progrès importants dans ses projets au Québec, notamment en menant des études préliminaires sur le potentiel géologique de stockage du carbone à Bécancour et à Thetford Mines. Dans les deux localités, Deep Sky déploie des efforts d'engagement communautaire pour assurer une communication transparente avec les résidents et les parties prenantes locales.

Projet Deep Sky à Bécancour (PRNewsfoto/Deep Sky) Damien Steel, le PDG de Deep Sky et Donald Olivier, le président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) (PRNewsfoto/Deep Sky)

L'objectif à long terme des deux projets est de fournir un lieu de stockage du carbone au secteur industriel québécois, alors que la province vise à devenir un chef de file en décarbonation. Deep Sky a aussi commencé à planifier des projets commerciaux d'élimination du carbone au Québec qui permettraient d'éliminer les émissions restantes qui sont difficiles à réduire. Si les études de faisabilité menées à Bécancour et à Thetford Mines démontrent que la géologie est propice au stockage du carbone, des installations d'élimination du carbone de haute qualité seront bâties à Bécancour et à Thetford, avec des possibilités d'expansion dans d'autres régions du Québec. Ces installations permettront de capter et de stocker du carbone sur place et elles joueront un rôle clé dans la lutte aux changements climatiques. Le Québec possède toutes les ressources naturelles et toutes les conditions nécessaires à l'élimination mécanique du CO2, grâce à ses vastes ressources naturelles telles que l'eau, la géologie, le vent et l'énergie hydroélectrique. Deep Sky veille au bon déroulement de toutes les étapes préparatoires des projets, notamment les études environnementales et les levés géophysiques, afin de confirmer la géologie optimale avant de passer aux phases suivantes.

À Bécancour, Deep Sky a débuté en juillet une étude de préfaisabilité pour analyser la géologie des terrains de la Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour (SPIPB) et de terrains avoisinants, afin de préciser son potentiel pour le stockage de CO 2 . Il s'agit du plus grand projet de géologie 3D jamais réalisé à l'est du Manitoba. La toute première étape consiste en des évaluations environnementales géologiques de haute intégrité, qui consistent à tester la surface du sol, l'eau et le sous-sol afin de confirmer son potentiel de séquestration. C'est un peu comme si on effectuait une échographie inoffensive du sol, en envoyant des ondes sonores pour produire un modèle 3D du sous-sol. Des équipes placent des détecteurs acoustiques, appelés géophones, sur le terrain cible, afin de mesurer les fluctuations réfléchies par la géologie souterraine. Des ondes sonores sont produites et pénètrent à plus de 3 km sous la surface du sol. En se réfléchissant sur différents types de roches, ces ondes créent une « échographie » 3D du sous-sol. Les démarches d'acceptabilité sociale des projets ont débuté en mai, alors que l'étude géologique a débuté en juillet. Il faudra environ six à huit mois pour obtenir les résultats définitifs. Deep Sky travaille en partenariat avec la société québécoise Geostack et avec des scientifiques de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour réaliser l'étude de préfaisabilité.

« La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) croit que le captage ainsi que le stockage de CO2 doivent faire partie de la transition énergétique et l'objectif de l'étude géologique est de confirmer si le sous-sol de Bécancour est propice au stockage. » a déclaré le président directeur général de la SPIPB, Donald Olivier. « D'ailleurs, la SPIPB souhaite souligner l'engagement de Deep Sky à travers ses activités de communication, de même que le temps consacré à dialoguer avec les citoyens et les entreprises afin d'assurer écoute et transparence. »

« Je suis avec beaucoup d'intérêt les efforts investis chez nous par la société Deep Sky visant à mettre au point de nouveaux procédés innovants pour permettre de stocker du carbone », a déclaré Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, volet zones d'innovation. « En plus d'encourager l'innovation, cette initiative me paraît de très bon augure au moment où nous souhaitons faire du Québec un chef de file en décarbonation. »

Une étude préliminaire semblable est en cours dans la région de Thetford Mines, afin d'établir le potentiel de minéralisation pour le stockage du carbone. Un levé de cartographie géophysique est produit afin de mieux comprendre le sous-sol et des échantillons de roche sont étudiées pour établir le potentiel de minéralisation. Deep Sky vise à utiliser un processus appelé minéralisation in situ, où le CO 2 est injecté dans des roches souterraines réactives au CO2, convertissant ainsi le CO2 en roche. Lorsqu'il est injecté dans des roches souterraines mafiques et ultramafiques, le CO 2 dissous dans l'eau est stocké de manière permanente sous forme de calcite, sans aucun sous-produit néfaste et sans aucun risque de retourner dans l'atmosphère.

« Chez Deep Sky, nous croyons que le Québec peut être un chef de file dans l'inversion des changements climatiques, » a déclaré Fred Lalonde, cofondateur et président du conseil d'administration de Deep Sky. « Nos projets à Bécancour et à Thetford Mines visent à fournir un stockage de carbone au secteur industriel du Québec, alors que la province a pour objectif de devenir un chef de file en matière de décarbonation. Bécancour fait partie de la Vallée de la Transition Énergétique, un écosystème collaboratif qui accélère la transition énergétique. »

« Nous appuyons le projet d'élimination du carbone de Deep Sky à Bécancour qui vise à réaliser une transition durable à la hauteur de l'ambition du Québec, » a déclaré Alain Lemieux, président-directeur général de la Vallée de la Transition Énergétique (VTE). « Soutenir ces innovations en décarbonation nous permet de contribuer à l'accélération de la transition énergétique du Québec. »

L'engagement communautaire est un élément clé des efforts de Deep Sky à Bécancour et Thetford Mines. Deep Sky a mené des rencontres individuelles avec les parties prenantes, des portes ouvertes et des rencontres personnalisées avec les résidents et les propriétaires fonciers afin d'assurer un dialogue ouvert avec la collectivité. L'embauche locale apporte des retombées économiques aux deux régions et augmentera à mesure que les projets se développeront.

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky est la première entreprise au monde indépendante en matière de technologie qui vise à retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de capture directe du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 75 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures et le Fonds Technologies pour le climat de BDC. Pour en savoir plus, consultez le site fr.deepskyclimate.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2477371/Deep_Sky_Project.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2477372/Deep_Sky_Damien_Steel_Donald_Olivier_SPIPB.jpg

SOURCE Deep Sky

Personnes-ressources pour les médias : Brooks Wallace, Deep Sky, [email protected]