Deep Sky, la première entreprise mondiale d'élimination du carbone à l'échelle du gigatonne, accueille Ron Hirson en tant que conseiller en développement d'entreprise

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Deep Sky, un développeur de projets d'élimination du carbone basé à Montréal, a annoncé aujourd'hui que Ron Hirson deviendra conseiller en développement d'entreprise au sein de la compagnie. Entrepreneur, investisseur et conseiller, Ron possède plus de vingt ans d'expérience en gestion de produit et d'entreprise. Il a participé à deux offres publiques initiales en bourse et à deux acquisitions en tant que cofondateur ou dirigeant. Après avoir gradué de UCLA en études environnementales, il conseille depuis, des entreprises dans le domaine des technologies climatiques. Chez Deep Sky, Ron contribuera à la croissance, la stratégie et le développement commercial, en facilitant les partenariats stratégiques avec des talents de renommée mondiale, des influenceurs, des investisseurs et des partenaires de premier plan.

Dernièrement, Ron a occupé le poste de Chef de produit chez DocuSign (NASDAQ : DOCU), où il a dirigé les produits et l'expérience client. Auparavant, il a été entrepreneur en résidence chez Khosla Ventures et Mayfield Fund après avoir été cofondateur et président de Boku (LON:BOKU), où il a occupé des postes de direction en matière de produits, de marketing et de développement commercial. Auparavant vice-président de la gestion des produits chez AT&T Interactive, Ron était responsable tant des nouveaux produits publicitaires de l'entreprise que ceux déjà existants, générant ainsi 950 millions de dollars de revenus.

En outre, il est l'inventeur de plus de 125 brevets délivrés. Il a également été conseiller auprès d'entreprises jeunes pousses telles que Celonis, Calendly, People.ai, FundBox, Sonder et PasswordBox (acquise par Intel).

« Au fil des ans, j'ai rencontré de nombreux fondateurs de technologies climatiques prometteurs », a déclaré Ron Hirson, conseiller chez Deep Sky. « La présentation de Fred pour Deep Sky m'a cependant frappée de plein fouet. L'analyse de Deep Sky a révélé que de nombreux modèles climatiques sous-estiment la crise réelle dans laquelle nous nous trouvons, ce qui signifie que nous avons beaucoup moins de temps pour refroidir notre planète qui se réchauffe. L'approche unique qu'ils ont adoptée pour répondre à cette urgence climatique m'a incité à m'impliquer immédiatement. »

« Au cours des premiers jours d'une entreprise, les conseillers les plus expérimentés peuvent permettre des avancées décisives qui font bouger les choses », a déclaré Fred Lalonde, cofondateur de Deep Sky. « Ron Hirson est cette personne pour Deep Sky. Ses introductions auprès des principaux leaders du climat ont déjà été déterminantes, et il partage notre passion pour renverser le changement climatique. Nous avons une chance inouïe de pouvoir compter sur ses conseils alors que nous construisons la première entreprise mondiale d'élimination du carbone à l'échelle du gigatonne. »

Deep Sky travaille à la construction d'une infrastructure d'élimination et de stockage du carbone à grande échelle au Canada. En tant que développeur de projets, la société rassemble les technologies les plus prometteuses de captage direct dans l'air et dans l'océan afin de fournir au marché la plus grande quantité de crédits de carbone de haute qualité. Alimentées par des énergies renouvelables, les installations de Deep Sky sont stratégiquement situées au Québec, une région qui dispose d'une abondance d'énergie hydroélectrique, d'un immense potentiel éolien et d'un vaste territoire doté de la riche composition géologique nécessaire à la capture du carbone.

La société montréalaise Deep Sky construit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de grande qualité. Pour en savoir plus: fr.deepskyclimate.com.

