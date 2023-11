MONTRÉAL et LOS ANGELES, 8 novembre 2023 /CNW/ - Deep Sky, un développeur de projets d'élimination du dioxyde de carbone à l'échelle de la gigatonne basé à Montréal, et Equatic, une entreprise californienne qui développe des solutions de capture et de stockage du carbone à grande échelle, s'associent pour déployer des unités de capture directe du carbone dans l'air (CDA) avec stockage dans l'océan au Canada. Equatic livrera et installera une unité d'électrolyse qui sera exploitée dans l'installation pilote de Deep Sky au Québec en 2024. L'unité aura la capacité d'éliminer 365 tonnes de dioxyde de carbone par an et démontrera le potentiel de la technologie d'Equatic avant un déploiement à plus grande échelle (100 000 tonnes et plus par an).

Equatic, qui a récemment été désignée comme l'une des meilleures inventions de 2023 par TIME Magazine, a mis au point un processus électrolytique d'élimination du dioxyde de carbone atmosphérique qui tire parti de la taille et de l'étendue des océans. Ce processus permet d'éliminer le dioxyde de carbone de l'air et de l'immobiliser de façon permanente sous forme d'ions bicarbonate dissous (dans l'eau de mer) et sous forme de carbonates minéraux solides. Le processus produit également de l'hydrogène, une source d'énergie propre qui contribuera à décarboniser les systèmes industriels, à produire de l'électricité pour le secteur des transports, à créer des carburants alternatifs durables pour l'aviation et des carburants pour le transport routier, ainsi qu'à alimenter la technologie Equatic elle-même.

Une fois en service, les partenaires surveilleront ensemble le rendement de l'unité d'électrolyse dans l'environnement marin unique du Québec. L'équipe conjointe recueillera des données sur le rendement de l'unité en termes d'élimination du dioxyde de carbone, de consommation d'énergie et de respect des réglementations environnementales en vigueur.

« Nous sommes ravis d'ajouter Equatic à notre installation pilote, marquant ainsi un partenariat de capture directe de carbone dans l'air avec une technologie de capture et de stockage vraiment unique », a déclaré Damien Steel, PDG de Deep Sky. « Alors que nous nous préparons à éliminer des gigatonnes de CO2 de l'air pour nos clients détenteurs de crédits carbone, le processus d'électrolyse unique d'Equatic permet aux océans de jouer un rôle majeur dans la prévention de la catastrophe climatique ».

« Ce partenariat constitue une nouvelle étape importante dans la production d'un système d'élimination du dioxyde de carbone de haute qualité », a déclaré Lorenzo Corsini, conseiller principal d'Equatic. « En travaillant ensemble, Equatic et Deep Sky mettront sur le marché les technologies d'élimination du dioxyde de carbone les plus prometteuses à grande échelle ».

Ensemble, Deep Sky et Equatic s'engagent à développer et à déployer des technologies d'élimination du dioxyde de carbone de pointe. Une telle technologie d'élimination du dioxyde de carbone de qualité est essentielle pour atteindre les objectifs d'émissions nettes zéro et atténuer les effets du changement climatique. Le processus d'Equatic est conçu pour mesurer l'élimination de CO2 entièrement dans un système fermé. Des capteurs directs se trouvant dans l'usine, en ligne et en cours d'exploitation, enregistrent le taux et l'étendue de la CO2 enlevé, fournissent des données continues et explicites sur les performances opérationnelles et garantissent la disponibilité de données précises pour la surveillance de l'impact environnemental.

Dans le cadre de ce déploiement, l'équipe continuera à s'engager auprès des communautés locales au moyen d'activités telles que des réunions publiques, des réunions en petits groupes, des entretiens et des événements communautaires. Cette collaboration se poursuivra avec des équipes scientifiques, telles que celles de l'Université du Québec à Rimouski et de l'Institut des Sciences de la Mer de Rimouski (ISMER), et permettra à Deep Sky et Equatic de mesurer et surveiller les impacts potentiels sur l'écosystème local à l'échelle pilote et commerciale. Alimentées par des énergies renouvelables, les installations de Deep Sky sont stratégiquement situées au Québec, une région qui dispose d'une abondance d'énergie hydroélectrique, d'un immense potentiel éolien et d'un vaste territoire doté de la riche composition géologique nécessaire au stockage du carbone.

À propos de Deep Sky :

La société montréalaise Deep Sky construit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité. Pour en savoir plus : fr.deepskyclimate.com.

À propos d'Equatic:

Equatic est une entreprise d'élimination du carbone qui combine l'élimination du dioxyde de carbone et la production d'hydrogène sans carbone. Grâce à un procédé breveté d'électrolyse de l'eau de mer mis au point à l'UCLA et reconnu par TIME Magazine comme l'une des meilleures inventions de 2023, Equatic amplifie la capacité inhérente de l'océan à absorber et à stocker des quantités massives de carbone. Equatic exploite deux projets pilotes à Los Angeles et à Singapour et travaille avec des pionniers de l'industrie, des agences nationales et des responsables gouvernementaux pour mettre à l'échelle des solutions climatiques à des taux sans précédent. Pour plus de renseignements, visitez : www.equatic.tech.

SOURCE Deep Sky

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Brooks Wallace, Deep Sky, [email protected]; Edward Sanders, Equatic, [email protected]