MONTRÉAL et LOS ANGELES, le 16 août 2023 /CNW/ - Deep Sky, une entreprise montréalaise spécialisée dans la capture et le stockage du carbone à grande échelle, s'associe à XPRIZE, leader mondial dans la réalisation de concours incitatifs visant à résoudre les grands défis de l'humanité, afin d'accélérer le développement de nouvelles solutions d'élimination du dioxyde de carbone pour lutter contre les changements climatiques.

Deep Sky offrira aux équipes XPRIZE Carbon Removal la possibilité de tester leurs systèmes d'élimination du dioxyde de carbone dans le cadre du projet de commercialisation de Deep Sky, intitulé Alpha, et de conclure des accords de développement de prototypes et de licences d'une valeur d'au moins 1 million de dollars chacun. Cette offre est ouverte à toutes les équipes concurrentes qui se présentent à la phase finale du prix, qu'elles soient ou non nommées finalistes.

Le prix XPRIZE Carbon Removal de 100 millions de dollars, financé par la Fondation Musk, est une compétition mondiale qui s'échelonne sur quatre ans visant à encourager les solutions innovantes de réduction des émissions de carbone à travers quatre catégories : l'air, les océans, la terre et les roches. Afin de gagner, les équipes doivent éliminer et séquestrer durablement 1 000 tonnes de CO2 par an et démontrer leur capacité à atteindre le niveau de la gigatonne d'ici 2050.

"Deep Sky s'engage à soutenir l'élimination massive du carbone, y compris tous les projets innovants qui contribuent à cette mission", a déclaré Fred Lalonde, cofondateur de Deep Sky. "Les équipes du concours XPRIZE Carbon Removal représentent une mine d'or de talents technologiques et scientifiques que nous voulons maximiser. Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir les innovateurs qui s'efforcent d'inverser les changements climatiques."

"L'objectif principal du prix est de créer une toute nouvelle industrie autour de l'élimination du dioxyde de carbone", a déclaré Nikki Batchelor, directrice exécutive de XPRIZE Carbon Removal. "Nous savons que pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, il faudra disposer d'une gamme de solutions d'élimination du carbone ayant fait l'objet d'essais approfondis, et l'extension de cette industrie à des niveaux atteignant la gigatonne ne se fera pas sans le soutien et l'investissement d'entreprises visionnaires telles que Deep Sky."

Deep Sky travaille à la mise en place d'une infrastructure de capture et de stockage du carbone à grande échelle au Canada. En tant que développeur de projets, l'entreprise rassemble les technologies les plus prometteuses de captage direct dans l'air et dans l'océan afin de fournir au marché la plus grande quantité de crédits de carbone de grande qualité. Alimentées par des énergies renouvelables, les installations de Deep Sky sont stratégiquement situées au Québec, une région qui dispose d'une abondance d'énergie hydroélectrique, d'un immense potentiel éolien et d'un vaste territoire doté de la riche composition géologique nécessaire à la capture du carbone.

Les équipes sont invitées à s'inscrire au concours XPRIZE Carbon Removal avant la date limite du 7 septembre 2023. Pour en savoir plus et s'inscrire, consultez le site xprize.org/carbonremoval.

À propos de Deep Sky:

La société montréalaise Deep Sky construit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de grande qualité. Pour en savoir plus: fr.deepskyclimate.com.

À propos de XPRIZE:

XPRIZE est un leader mondial établi dans la conception, le lancement et l'exécution de concours à grande échelle visant à résoudre les plus grands défis de l'humanité. Notre modèle unique démocratise l'innovation en encourageant les solutions scientifiquement viables, issues de la foule, afin de créer un avenir plus équitable et plus abondant pour tous. Pour faire un don, en savoir plus ou rejoindre une équipe, rendez-vous sur www.xprize.org.

