Deep Sky, développeur canadien de projets d'élimination du carbone à l'échelle de la gigatonne, obtient un financement de série A de 75 M$ CA

Parallèlement à l'investissement, la société ajoute Annesley Wallace et Sam Duboc en tant que membres indépendants du conseil d'administration

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Deep Sky, un développeur de projets d'élimination du carbone basé à Montréal, a annoncé aujourd'hui qu'il a levé un total de 75 millions de dollars canadiens dans le cadre de son financement série A pour soutenir l'élimination du carbone à l'échelle de la gigatonne au Canada. Le financement comprend la conversion des notes convertibles de sa ronde de démarrage de 17,7 M$ et 57,5 M$ en nouveaux capitaux co-dirigés par Brightspark Ventures et Whitecap Venture Partners, avec une participation majeure d'Investissement Québec (25 M$), à titre de mandataire du gouvernement du Québec, d'OMERS Ventures et du Fonds Technologies pour le climat de la Banque de développement du Canada (BDC). Les nouveaux capitaux seront utilisés pour commencer la planification et la construction de sa première installation commerciale, agrandir l'équipe, créer en parallèle un logiciel d'élimination du carbone pour vendre des crédits de carbone et financer son installation de recherche Alpha, le premier centre de recherche sur l'élimination du carbone au monde.

En plus de ces nouveaux capitaux, Deep Sky s'est adjoint les services de deux éminents membres indépendants du conseil d'administration, Annesley Wallace et Sam Duboc. Annesley Wallace est vice-présidente exécutive chez TC Energy, où elle supervise les activités de production d'électricité et de stockage de gaz naturel non réglementé de l'organisation, ainsi que le développement de la stratégie de l'entreprise, les activités de développement corporatif et le processus d'allocation du capital. Auparavant, Annesley a occupé le poste de vice-présidente exécutive et directrice mondiale des infrastructures chez OMERS, supervisant une équipe mondiale et un portefeuille d'environ 34 milliards $ CA d'actifs dans des secteurs tels que l'énergie, le numérique, les transports et les services réglementés par l'État. Précédent OMERS, Annesley était vice-présidente des opérations chez SNC-Lavalin, où elle se concentrait sur les activités liées à l'énergie et aux infrastructures.

Sam Duboc est président et chef de la direction d'Elkland Capital Inc., un bureau de gestion de patrimoine familial dont le portefeuille couvre les services de santé, l'énergie propre, les services de marketing et la technologie. M. Duboc a été président-directeur général de MindBeacon, un groupe de sociétés spécialisées dans la santé comportementale. En tant que cofondateur et PDG, Sam a développé avec succès EdgeStone Capital Partners, l'une des principales sociétés de capital-investissement du Canada, ayant géré plus de 2 milliards de dollars. Auparavant, il a été directeur général chez CIBC Capital Partners et cofondateur de Loyalty Group Inc. (aujourd'hui appelé LoyaltyOne), la société mère du programme de récompense AIR MILES. M. Duboc a également siégé au conseil d'administration de nombreuses entreprises, notamment en tant que président du conseil de la Banque de développement du Canada (président du conseil, 2014-2018), de Porter Aviation Holdings Inc. et de Stephenson's Rental Services Inc., de MindBeacon Holdings Inc. (TSX : MBCN, président, 2016-2022) et d'Avante Logixx Inc. (TSXV : XX, président du conseil, 2019-2022).

« Jamais auparavant je n'ai vu une industrie à ses débuts avec autant de vent dans les voiles, d'infusions de capitaux et d'adhésion de la part d'entreprises Fortune 500 et du gouvernement », a déclaré Damien Steel, PDG de Deep Sky. « Notre levée de fonds vise à faire progresser l'industrie de l'élimination du carbone, qui représente plusieurs billions de dollars, et à fournir une plateforme dont tout le monde peut bénéficier. Nous sommes déterminés à faire du Canada la capitale mondiale de l'élimination du carbone et à offrir des crédits de carbone de la plus haute qualité. »

« Deep Sky s'attaque à l'énorme défi d'élimination du carbone à une échelle qui peut avoir un impact immédiat », affirme Sophie Forest, associée principale chez Brightspark Ventures. « Nous avons entièrement confiance dans la capacité de l'équipe à développer une entreprise prospère qui contribuera à lutter contre la crise climatique. Notre soutien s'étend non seulement à l'initiative, mais aussi au fondateur, Frédéric Lalonde, avec qui nous avons bâti une relation de confiance et de succès depuis plus de 17 ans. »

« Chez Whitecap, nous investissons dans des entreprises en phase de démarrage et en croissance rapide, dirigées par des fondateurs exceptionnels et dotées d'un énorme potentiel », indique Shayn Diamond, associé chez Whitecap Venture Partners. « En quête de la prochaine opportunité pour le Canada et en découvrant Deep Sky, il est devenu évident qu'il s'agissait d'une équipe et d'une technologie qui valaient la peine d'être soutenues. Le changement climatique est le plus grand défi de notre époque, et nous devons soutenir les entrepreneurs qui s'engagent à résoudre ce problème. »

Deep Sky est le premier développeur de projets d'élimination du carbone au monde qui déploie les meilleures technologies de capture du carbone à travers le globe sous un même toit. Sans contrainte technologique, Deep Sky rassemble les technologies les plus prometteuses de capture directe dans l'air et dans l'océan du monde entier. Alimentées par des énergies renouvelables, les installations de Deep Sky sont stratégiquement situées au Québec, une région qui dispose d'une abondance d'énergie hydroélectrique, d'un immense potentiel éolien et d'un vaste territoire doté de la riche composition géologique nécessaire à la capture du carbone.

À propos de Deep Sky :

Deep Sky, dont le siège social est à Montréal, est en voie de créer la première entreprise de capture du carbone à l'échelle de la gigatonne, dans le but de retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de capture directe du carbone dans l'air et dans l'océan, afin de mettre sur le marché la plus grande quantité de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions d'élimination et de stockage du carbone comme jamais auparavant. Pour en savoir plus : fr.deepskyclimate.com.

SOURCE Deep Sky

Renseignements: Contact pour les médias : Brooks Wallace, Deep Sky, [email protected]