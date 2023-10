NEW YORK, Oct. 17, 2023 /CNW/ - Deep Sky, un développeur de projets d'élimination du carbone basé à Montréal, a choisi Isometric, une norme et un registre d'élimination du carbone basé à Londres et à New York, comme son premier partenaire pour le développement d'un protocole de mesure, de rapport et de vérification (MRV). En tant que pionnier dans le développement de protocoles d'élimination du dioxyde de carbone basés sur la science, Isometric travaillera avec Deep Sky pour développer un protocole MRV qui assurera la transparence et la crédibilité du processus d'élimination du carbone de Deep Sky. Isometric publiera ce protocole sur sa plateforme scientifique, où il sera examiné par un réseau de scientifiques indépendants avant d'être finalisé, après quoi il pourra être utilisé pour l'émission de crédits sur le registre Isometric.

Le protocole d'Isometric établira des directives de mesure pour déterminer la quantité de CO2 éliminée et pour vérifier que ce qui a été acheté a été livré aux clients. Une fois les installations d'élimination du dioxyde de carbone construites, Deep Sky installera des instruments pour déterminer les flux de CO2 et effectuera des calculs d'évaluation du cycle de vie à partir des données opérationnelles réelles.

Alors que l'industrie de l'élimination du carbone évolue, l'évaluation et la transparence sont primordiales. Les clients commerciaux doivent avoir la certitude que les crédits carbone qu'ils achètent sont bel et bien liés à une élimination tangible du carbone. Les protocoles MRV pour l'élimination du carbone détaillent le processus à suivre pour s'assurer que chaque crédit émis représente réellement une tonne supplémentaire de dioxyde de carbone éliminée de l'atmosphère. Ce partenariat témoigne de l'engagement de Deep Sky en faveur de la transparence, alors qu'elle contribue à renforcer la réputation du Canada à titre de plaque tournante mondiale pour l'élimination durable et de haute qualité du carbone.

« Les clients des crédits carbone méritent d'avoir confiance en leurs fournisseurs », a déclaré Damien Steel, PDG de Deep Sky. « Nous félicitons les fournisseurs qui, comme Deep Sky, partagent publiquement leurs protocoles MRV, garantissant ainsi une industrie transparente qui peut être facilement mesurée et vérifiée. Nous sommes fiers de paver la voie avec un ensemble de normes avancées, validées par Isometric, qui place la barre très haute en ce qui concerne la qualité des crédits d'élimination du dioxyde de carbone. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec des fournisseurs tels que Deep Sky afin de garantir que leurs processus répondent aux règles strictes de la norme Isometric », a déclaré Eamon Jubbawy, PDG et fondateur d'Isometric. « Ce travail permettra à Deep Sky de se concentrer sur la construction d'installations d'élimination du carbone tout en générant les crédits de la plus haute qualité et les plus fiables du marché. »

Le standard Isometric est l'ensemble de règles le plus strict au monde pour l'émission de crédits pour le carbone retiré de l'atmosphère. Les crédits ne sont délivrés sur le registre Isometric que lorsqu'une extraction donnée a été certifiée conformément aux exigences rigoureuses de la norme et aux processus scientifiques et administratifs décrits dans un protocole MRV.

Deep Sky travaille à la construction d'une infrastructure d'élimination et de stockage du carbone à grande échelle au Canada. Alimentées par des énergies renouvelables, les installations de Deep Sky sont stratégiquement situées au Québec, une région qui dispose d'une abondance d'énergie hydroélectrique, d'un immense potentiel éolien et d'un vaste territoire doté de la riche composition géologique nécessaire à la capture du carbone.

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky construit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité. Pour en savoir plus : fr.deepskyclimate.com.

À propos de Isometric

Isometric est une norme et un registre basé au Royaume-Uni spécialisé dans l'industrie de l'élimination du carbone à long terme. Isometric fournit une certification de tierce partie véritablement indépendante pour l'élimination du carbone. Pour ce faire, nous développons les protocoles les plus rigoureux sur le plan scientifique et émettons les crédits de la plus haute qualité afin de confirmer la véracité des affirmations relatives à l'élimination du carbone. Pour plus d'informations, visitez : www.isometric.com.

