INNISFAIL ALBERTA, le 7 août 2024 /CNW/ - Le développeur de projets canadien d'élimination du carbone, Deep Sky, a choisi un site à Innisfail, en Alberta, pour bâtir le premier centre au monde consacré à l'innovation et à la commercialisation de solutions d'élimination du carbone, Deep Sky Labs. Stratégiquement situé à une heure au nord de Calgary, Innisfail est un pôle émergent dans le secteur des énergies propres. Deep Sky Labs vise à accélérer le développement de solutions d'élimination du CO 2 abordables, écoénergétiques et évolutives, afin de produire des crédits de carbone de haute qualité. Ce projet est une première dans l'industrie pour le développement privé de solutions d'élimination du CO 2 évolutives. Il s'agit également du premier projet multi-technologies au monde et du premier premier projet commercial d'élimination du CO 2 dans l'air au Canada.

Le site de Deep Sky Labs est situé dans un parc industriel municipal de 5 acres, au 6015, 35th Street, à proximité d'autres futurs projets écologiques, notamment une centrale solaire et une usine de transformation des déchets en énergie. Les travaux d'ingénierie et de conception ont été menés en partenariat avec l'excellent cabinet d'ingénierie BBA et les travaux de construction débuteront sous peu. L'installation sera opérationnelle cet hiver et aura la capacité de capter 3 000 tonnes de CO 2 par an, soit 30 000 tonnes sur 10 ans, grâce à une dizaine de technologies différentes. L'installation pourra par ailleurs être agrandie à l'avenir.

Le labo permettra de tester simultanément différents concepts de captage direct du CO 2 dans l'air (DAC). Le labo sera indépendant sur le plan technologique, ce qui diminue les risques opérationnels et de livraison, tout en accélérant le déploiement des solutions à grande échelle. Cette nouvelle approche aidera à résoudre les retards de livraison qui ont affecté les projets antérieurs d'élimination du carbone à l'échelle mondiale. Pour commencer, huit technologies DAC de pointe seront déployées au labo, avec des instruments normalisés pour collecter des données opérationnelles. Elles y seront testées et optimisées pour fonctionner toute l'année dans le climat canadien, puis validées avant d'être déployées à l'échelle commerciale. Le logiciel exclusif de Deep Sky suivra et comparera toutes les données afin d'accélérer la recherche et le développement des partenaires technologiques et du secteur dans son ensemble - une autre première dans l'industrie.

Les huit technologies seront alimentées à l'énergie renouvelable afin de stocker du carbone, ce qui permettra une analyse du cycle de vie pour produire à terme des crédits de carbone vérifiés et validés par des registres tiers. Les fournisseurs de DAC sont Airhive, Avnos, Phlair (anciennement Carbon Atlantis), Greenlyte Carbon Technologies, Mission Zero, NEG8 Carbon, Skyrenu et Skytree. Ensemble, ces partenaires proposent les meilleures technologies d'élimination du CO 2 au monde et ils se réunissent pour la première fois au Canada, la capitale mondiale de l'élimination du carbone.

Le labo est spécialement conçu pour accueillir 10 différentes technologies de DAC, avec une possibilité d'agrandissement. Alors que huit technologies de classe mondiale ont déjà été confirmées, Deep Sky Labs recherche activement d'autres développeurs qui souhaitent tester leurs technologies de capture directe du CO 2 . Les technologies choisies devront être écoénergétiques (1 000 kWh ou moins par tonne de CO 2 captée, à l'échelle), simples, centrées sur l'élimination du CO 2 (et non son utilisation), bien conçues, évolutives et portées par des équipes solides. Les fournisseurs qui souhaitent déployer leurs technologies au site de Deep Sky Labs peuvent remplir ce formulaire.

« Ce premier laboratoire au monde axé sur l'innovation et la commercialisation de solutions d'élimination du carbone a une importance immense pour le Canada et pour notre planète », a déclaré le PDG de Deep Sky, Damien Steel. « Ce projet est une première mondiale et il aidera notre nouvelle industrie à croître pour potentiellement générer plusieurs milliers de milliards de dollars au Canada. Notre objectif est d'éliminer toujours plus de carbone, et cette première installation représente un pas de géant pour la santé de notre planète et de notre économie. En mettant l'accent sur la qualité et la rapidité, nous sommes fiers que cette installation soit passé de la conception à la construction en moins d'un an. »

Le CO 2 collecté au labo sera transporté par camion jusqu'à un puits de carbone géré par notre partenaire de stockage Bison Low Carbon Ventures au nord d'Edmonton. Bison a eu la clairvoyance de devenir l'une des premières entreprises au pays à disposer d'un puits de stockage du carbone. Son partenariat avec Deep Sky fait également de Bison la première entreprise en Amérique du Nord à soutenir un pôle de DAC.

« La ville d'Innisfail est ravie de travailler avec Deep Sky et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre communauté », a déclaré le maire d'Innisfail, Jean Barclay. « Nous sommes vraiment heureux qu'une entreprise de cette envergure, à la fine pointe de la technologie de l'élimination du carbone, s'établisse à Innisfail. Le choix d'Innisfail par Deep Sky en dit long sur notre préparation, notre volonté de nous adapter à l'environnement commercial actuel et notre vision pour un nouveau parc industriel de pointe. »

Deep Sky Labs créera des emplois verts très en demande à Innisfail. Environ 80 personnes seront employées pour la phase de construction, et 15 autres une fois l'installation opérationnelle. Le projet pourrait représenter un investissement de plus de 110 millions de dollars sur 10 ans dans la communauté d'Innisfail. Les usines commerciales qui suivront partout au pays emploieront environ 1 000 travailleurs pour leur construction et 150 pour leur fonctionnement.

Deep Sky aide les entreprises à atteindre leurs cibles de décarbonisation grâce à des crédits de carbone de haute qualité qui compensent leurs émissions. Les crédits de carbone de Deep Sky sont entièrement traçables grâce à un système numérique de mesure, de déclaration et de vérification (MDV) et ils respectent les normes les plus strictes afin d'assurer une additionnalité et une durabilité totales. Les projets de Deep Sky sont conçus pour réduire les risques généralement associés à l'élimination du carbone tout en augmentant l'impact communautaire et économique des efforts de décarbonisation d'une entreprise.

Le labo correspond à la première phase de ce plan, en permettant à Deep Sky d'accélérer le développement de plusieurs technologies et de les mettre à l'échelle dans des projets commerciaux partout au Canada. Deep Sky Labs et les futurs projets de Deep Sky produiront des crédits de carbone via des registres du carbone, conformément à la réglementation mondiale et aux systèmes d'intégrité adoptés par le secteur. Les acheteurs qui souhaitent réserver des crédits de carbone auprès de Deep Sky peuvent écrire à [email protected].

La société canadienne Deep Sky est la première entreprise au monde indépendante en matière de technologie qui vise à retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de capture directe du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 75 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures et le Fonds Technologies pour le climat de BDC. Pour en savoir plus, consultez le site fr.deep-sky climate.com.

