Cet accord consolide la position du Canada comme chef de file en matière d'infrastructures permanentes d'élimination du carbone

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ -- Deep Sky a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente d'achat à long terme d'une durée de dix ans avec le Groupe Banque TD. Dans le cadre de cette entente, TD achètera plus de 18 000 crédits vérifiés d'élimination du dioxyde de carbone par capture directe dans l'air (DAC) auprès de Deep Sky. Les modalités financières de l'entente n'ont pas été divulguées.

« Cette entente illustre ce que deux organisations canadiennes peuvent accomplir ensemble pour faire avancer le Canada », a déclaré Charlie Renzoni, vice-président des marchés du carbone chez Deep Sky. « TD a mis en place l'un des programmes de décarbonation les plus crédibles du secteur des services financiers, et cette entente constitue un véritable cas d'étude en matière d'approvisionnement corporatif en élimination du carbone. Elle démontre qu'il est possible de bâtir des infrastructures d'élimination du carbone à grande échelle, ici même au Canada. »

TD a réduit ses émissions de portée 1 et 2 de 29 % par rapport à son niveau de référence de 2019. Bien qu'elle poursuive ses efforts pour réduire ces émissions dans toute la mesure du possible, TD prévoit, à terme, de compenser volontairement ses émissions résiduelles grâce à des investissements dans des technologies d'élimination du dioxyde de carbone (EDC).

L'entente avec Deep Sky permettra à TD d'accéder, au cours de la prochaine décennie, à une offre canadienne de crédits d'élimination permanente du carbone issus de solutions technologiques, vérifiés par un registre tiers.

« L'approche de TD a toujours été de réduire d'abord ses émissions, puis d'éliminer celles qui subsistent à l'aide des solutions les plus rigoureuses disponibles », a affirmé Nicole Vadori, vice-présidente, Développement durable mondial à la Banque TD. « Deep Sky nous offre une voie canadienne pour y parvenir: leur développement de technologies d'EDC très diversifiées s'aligne avec notre volonté de soutenir un large éventail de technologies propres innovantes en Amérique du Nord. »

Des représentants de Deep Sky et de TD discuteront de ce partenariat cet après-midi dans le cadre de l'événement phare de la Semaine du climat de Toronto, organisé par le Lawson Climate Institute de l'Université de Toronto en partenariat avec MaRS et TD.

« Des ententes comme celle-ci représentent une étape importante vers le déploiement à grande échelle de la prochaine génération de solutions d'élimination du carbone », a déclaré Susan Thompson, directrice générale et cheffe mondiale de la Finance durable et des Services-conseils chez Valeurs mobilières TD. « En collaborant avec des fournisseurs innovants comme Deep Sky, nous contribuons au développement d'infrastructures essentielles, tout en nous positionnant pour accompagner nos clients dans l'intégration de solutions d'élimination du carbone à haute intégrité dans leurs stratégies de décarbonation. »

Cette entente fait suite aux partenariats récemment annoncés avec ENGIE et Lufthansa visant l'achat de crédits d'élimination du carbone provenant des installations de capture directe de l'air de Deep Sky.

À propos de Deep Sky: milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de capture directe du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 130 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures, le Fonds Technologies pour le climat de BDC, Breakthrough Energy Catalyst, BMO, Banque Nationale du Canada, et plusieurs autres. Pour en savoir plus, consultez le site fr.deepskyclimate.com.

SOURCE Deep Sky Corporation

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