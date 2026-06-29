Deep Sky livre les premiers crédits certifiés d'élimination du carbone par captage direct dans l'air en Amérique du Nord

Les premiers crédits certifiés d'élimination du carbone par captage direct dans l'air en Amérique du Nord, émis par Isometric à partir de Deep Sky Alpha en Alberta, seront livrés à Microsoft et à la Banque Royale du Canada (RBC)

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - Deep Sky et Isometric ont annoncé aujourd'hui que le carbone capté et éliminé de façon permanente de l'atmosphère par l'installation Deep Sky Alpha, située en Alberta, a été examiné de manière indépendante et inscrit au registre comme les premiers crédits certifiés d'élimination du carbone par captage direct dans l'air (DAC) en Amérique du Nord. Ces crédits seront livrés à Microsoft et à la Banque Royale du Canada (RBC).

Deep Sky Alpha, située à Innisfail, en Alberta, a maintenant généré les premiers crédits vérifiés d'élimination du carbone par captage direct dans l'air (DAC) en Amérique du Nord.

« Depuis le premier jour, nous avons toujours cru que le leadership dans le captage direct dans l'air se gagnerait par l'exécution », a déclaré Alex Petre, PDG de Deep Sky. « Nous avons été transparents quant aux étapes nécessaires pour bâtir cette industrie et avons partagé nos progrès à chaque étape, du début des travaux à Deep Sky Alpha jusqu'à l'exploitation de multiples technologies distinctes de captage direct dans l'air, en passant par le stockage permanent du carbone sous terre. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avant le début des opérations commerciales continues avec les premiers crédits certifiés d'élimination du carbone par DAC en Amérique du Nord. Depuis le début, notre approche est la même : construire, démontrer, livrer, puis passer à l'échelle. »

Entre la conception du projet à l'automne 2024 et le début de la mise en service à l'été 2025, Deep Sky Alpha, située à Innisfail, en Alberta, a franchi une série d'étapes clés dans les délais prévus et en respectant son budget. Moins de 18 mois après le début des travaux de construction, l'installation a injecté de façon permanente ses premières tonnes de dioxyde de carbone atmosphérique sous terre et a maintenant généré les premiers crédits certifiés d'élimination du carbone par DAC en Amérique du Nord.

Les crédits ont été certifiés conformément au protocole sur le captage direct dans l'air d'Isometric et vérifiés de façon indépendante. Ce protocole exige que toutes les émissions du projet soient prises en compte dans le calcul de l'élimination nette du carbone et prévoit un suivi à long terme afin de confirmer la sécurité et la permanence du stockage. Isometric est le premier organisme de certification approuvé par l'Integrity Council for the Voluntary Carbon Market à émettre des crédits DAC portant le label Core Carbon Principles (CCP), ce qui en fait les premiers crédits d'élimination du carbone par DAC au monde à obtenir cette désignation.

« Pour la première fois, un projet de captage direct dans l'air en Amérique du Nord a obtenu une certification rigoureuse, donnant lieu aux premiers crédits portant le label CCP pour cette filière dans le monde », a déclaré Eamon Jubbawy, chef de la direction d'Isometric. « Il s'agit d'une démonstration importante du potentiel concret de cette technologie. Cette première étape ouvre la voie à des émissions de crédits plus importantes, plus fréquentes et, surtout, au passage à grande échelle. »

Il s'agit des premiers crédits DAC émis par Isometric. Ils marquent le début des livraisons de Deep Sky à Microsoft et à RBC dans le cadre de leur entente d'achat de crédits d'élimination du carbone, qui s'échelonnera jusqu'en 2034.

« C'est exactement le type d'initiative que notre stratégie climatique vise à soutenir : des solutions climatiques scientifiquement mesurables ayant le potentiel d'être déployées à grande échelle. Deep Sky a fait preuve d'une rapidité remarquable pour concrétiser ce projet, et le fait qu'il soit réalisé en Alberta, une région au cœur de l'avenir énergétique du Canada, le rend encore plus significatif. Nous sommes fiers de faire partie des premiers acheteurs au monde de crédits d'élimination du carbone par captage direct dans l'air et de souligner cette étape importante aux côtés de Deep Sky », a déclaré Brian Hong, directeur, Groupe Solutions marchés environnementaux, RBC.

Le marché de l'élimination du carbone est de plus en plus défini par la capacité à livrer. Alors que les gouvernements d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient mettent en place des politiques favorisant l'élimination du carbone et que les acheteurs recherchent un approvisionnement vérifié de manière indépendante, les projets doivent démontrer leur capacité à passer du captage et du stockage à la délivrance de crédits certifiés. Deep Sky Alpha est le premier projet de captage direct dans l'air en Amérique du Nord à atteindre cette étape.

« Le déploiement à grande échelle de l'élimination permanente du carbone repose sur l'exécution des projets et la livraison de crédits de grande qualité, vérifiables », a déclaré Cody Evans, directeur de Breakthrough Energy Catalyst. « Nous sommes fiers de soutenir Deep Sky Alpha, qui franchit une première étape vers l'atteinte de ces deux objectifs tout en accélérant l'innovation sur le terrain grâce à la démonstration de multiples technologies de captage direct dans l'air. »

Cette annonce s'appuie sur le portefeuille grandissant de partenaires internationaux de Deep Sky, qui comprend notamment les ententes conclues récemment avec Lufthansa Group, ENGIE, Groupe Banque TD et Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Ensemble, ces partenariats relient le développement de projets canadiens à la demande croissante en matière d'élimination du carbone en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, soutenant ainsi l'ambition de Deep Sky de contribuer à faire du Canada un chef de file mondial de l'élimination durable du carbone.

À propos de Deep Sky : La société montréalaise Deep Sky est la première entreprise au monde indépendante en matière de technologie qui vise à retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage directe du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 130 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures, le Fonds Technologies pour le climat de BDC, Breakthrough Energy Catalyst, BMO, Banque Nationale du Canada, et plusieurs autres. Pour en savoir plus, consultez le site fr.deepskyclimate.com.

À propos d'Isometric : Isometric est la plateforme de certification agentique pour les secteurs de l'environnement et de l'industrie. Ses agents d'intelligence artificielle travaillent aux côtés de vérificateurs humains afin d'examiner chaque donnée, permettant aux experts de se concentrer sur les décisions qui comptent plutôt que sur les processus de vérification manuels qui ont défini la certification pendant des décennies. De l'élimination du carbone à la réduction des superpolluants, en passant par les énergies, les carburants et les matériaux à faibles émissions de carbone, Isometric réunit l'ensemble de ces secteurs sur une seule plateforme. Reconnue par Microsoft, Google, JPMorgan et Boeing, Isometric est le plus important organisme de certification de l'élimination du carbone au monde selon le volume de contrats, et est entièrement accréditée par l'ICVCM, l'ICROA et le programme CORSIA. Pour en savoir plus : https://isometric.com/.

SOURCE Deep Sky Corporation

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