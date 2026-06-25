MONTRÉAL et TOKYO, le 25 juin 2026 /CNW/ -- Deep Sky Corporation a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de la Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) visant à soutenir le développement du secteur de l'élimination du dioxyde de carbone (CDR) et de la capture directe dans l'air (DAC) au Japon. Cet investissement a été réalisé dans le cadre du fonds d'investissement pour la création de valeur sociétale de SMBC et constitue le premier investissement de la banque dans le secteur du CDR et du DAC.

SMBC investit dans Deep Sky afin de renforcer son partenariat pour le développement du marché de l'élimination du carbone et de la capture directe dans l'air au Japon

Grâce à cet investissement, SMBC mettra à profit l'expertise de Deep Sky en matière de développement de projets de DAC, de stockage du CO₂ et de production de crédits carbone de haute qualité issus de l'élimination du carbone afin de soutenir l'approvisionnement et l'utilisation de crédits carbone fondés sur la DAC. Cette collaboration ouvrira également la voie à de nouveaux partenariats avec des développeurs de projets et des entreprises acheteuses de crédits carbone. Par ces initiatives, SMBC souhaite renforcer son soutien aux efforts de décarbonation de sa clientèle et contribuer à la croissance ainsi qu'au développement commercial du marché du CDR et du DAC au Japon. Les modalités financières de l'investissement n'ont pas été divulguées.

« Grâce à notre partenariat avec Deep Sky, nous souhaitons approfondir notre compréhension du marché, du déploiement des technologies et de la génération de crédits carbone dans le secteur de l'élimination du carbone. Cet investissement représente une occasion importante pour SMBC de tirer parti de ces apprentissages afin de renforcer davantage son soutien à l'écosystème de l'élimination du carbone dans les années à venir », a déclaré Kenji Irie, dirigeant exécutif et directeur général du département de la planification en durabilité chez SMBC.

Face aux changements climatiques, l'élimination du carbone joue un rôle de plus en plus essentiel pour traiter les émissions résiduelles qui subsistent même après le déploiement des énergies renouvelables et des mesures d'efficacité énergétique. Les solutions d'élimination durable du carbone, notamment la DAC jumelée à un stockage à long terme, visent précisément à répondre à ces émissions résiduelles.

« Le partenariat entre SMBC et Deep Sky témoigne de l'accélération du marché de l'élimination durable du carbone en Asie et du potentiel considérable de la collaboration entre le Japon et le Canada dans ce secteur. Le Japon constitue un marché stratégique pour la DAC : la demande est bien réelle, le cadre réglementaire continue de se structurer et les conditions sont en place pour bâtir une infrastructure de marché durable », a déclaré Alexandra Petre, PDG de Deep Sky. « Cet investissement contribue à renforcer un corridor stratégique Japon-Canada pour l'élimination durable du carbone et établit une référence quant au rôle fondamental que peuvent jouer les grandes institutions financières dans le déploiement à grande échelle de solutions d'élimination du carbone répondant aux plus hauts standards d'intégrité partout dans le monde. »

L'entente a été signée à Tokyo en présence de l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international du Canada, dans le cadre de la Mission Commerciale Équipe Canada au Japon. Cette signature souligne l'importance croissante de la collaboration stratégique entre le Canada et le Japon dans les domaines des technologies propres, de l'élimination du carbone et de la croissance économique durable.

« Le Canada et le Japon sont des partenaires de confiance dans la création des industries qui soutiendront la transition mondiale vers la carboneutralité. La collaboration entre Deep Sky et SMBC démontre comment les entreprises canadiennes développent et déploient à grande échelle des solutions d'élimination du carbone de calibre mondial, tout en créant de nouvelles occasions d'investissement international et de croissance commerciale. Des investissements comme celui-ci renforcent les liens économiques entre le Canada et le Japon tout en soutenant la croissance de solutions climatiques novatrices développées au Canada et déployées à l'échelle mondiale », a déclaré l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international.

Cet investissement s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique établi entre SMBC et Deep Sky dans le cadre d'un protocole d'entente signé le 3 décembre 2025. Ce partenariat vise à stimuler la demande pour les crédits carbone issus de la DAC, à explorer des ententes commerciales avec des entreprises japonaises et à contribuer à la mise en place des conditions de marché nécessaires à l'expansion de l'élimination durable du carbone au Japon.

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky est la première entreprise au monde indépendante en matière de technologie qui vise à retirer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Elle réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de capture directe du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions inédites de captage et de stockage. Avec un financement de 130 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures, le Fonds Technologies pour le climat de BDC, Breakthrough Energy Catalyst, BMO, Banque Nationale du Canada, et plusieurs autres. Pour en savoir plus, consultez le site fr.deepskyclimate.com

SOURCE Deep Sky Corporation

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