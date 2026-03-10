Découvrir un métier en réalité virtuelle : le projet d.i.m lance une nouvelle série de vidéos

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) annonce le lancement de la mouture 2026 du projet Découverte immersive des métiers (d.i.m), avec une nouvelle série de 20 vidéos en réalité virtuelle. C'est le métier d'opérateur.trice de dameuse qui ouvre la marche.

« À travers ce projet, le RSSMO invite ses organismes membres à intégrer un outil novateur, les casques de réalité virtuelle, dans les pratiques de leurs conseillers et conseillères en orientation et en emploi. Cette technologie permet aux personnes en recherche d'emploi de vivre une expérience immersive de différents métiers, favorisant ainsi une meilleure compréhension des environnements de travail et du quotidien des professions explorées » déclare Nisrin Al Yahya, directrice générale du RSSMO

Produites en collaboration avec Vocatio, ces vidéos répondent à des besoins identifiés en amont par neuf comités sectoriels partenaires.

« Les partenariats avec les comités sectoriels nous permettent de cibler les métiers les plus en demande dans chaque secteur. Cela nous permet d'arrimer les aspirations des personnes en recherche d'emploi aux besoins réels du marché du travail », souligne Hervé Pilon, directeur général de Vocatio.

Méconnu, mais en forte demande, le métier d'opérateur.trice de dameuse ouvre la série d.i.m. Ce choix, issu du partenariat avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), reflète la volonté du projet de mettre en lumière des professions porteuses souvent ignorées.

Le projet d.i.m vise à initier les personnes accompagnées à diverses opportunités de carrière, à différents environnements de travail et aux compétences requises. Il contribue également à faire connaître la diversité des parcours de formation disponibles, à attirer et fidéliser la main-d'œuvre, et à faciliter sa requalification.

Cette mouture 2026 fait suite à une première phase couronnée de succès, qui a permis la production de 16 vidéos en 2025. Son lancement coïncide avec le démarrage des ateliers du projet ÈRIA, également porté par le RSSMO.

Selon Mme Al Yahya, « Au RSSMO, l'innovation est un levier stratégique. Nous croyons fermement que l'adoption d'outils et de technologies novateurs, comme ceux mis de l'avant dans ces deux projets, est essentielle pour soutenir le développement de l'employabilité et répondre aux réalités d'un marché du travail en constante évolution. »

À propos du projet d.i.m

Le projet Découverte immersive des métiers (d.i.m) est porté et développé par le RSSMO en partenariat avec Vocatio, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, selon les orientations de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

À propos du RSSMO

Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) œuvre au développement de l'employabilité au Québec. Il regroupe et soutient près de 50 organismes spécialisés à travers la province qui accompagnent les personnes les plus éloignées du marché du travail vers une intégration professionnelle réussie et durable, tout en déployant des projets collectifs innovateurs.

