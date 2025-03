Un Québec fort… qui oublie ses forces vives ?

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Le Réseau des Services Spécialisés de Main-d'œuvre (RSSMO) exprime aujourd'hui sa vive inquiétude face au budget 2025-2026, qui ignore les besoins criants des travailleurs et travailleuses les plus vulnérables ainsi que des organismes spécialisés en employabilité.

Alors que le gouvernement met l'accent sur le soutien aux entreprises et sur la réduction du déficit budgétaire, il n'offre aucun réinvestissement significatif dans les services de première ligne pour l'accompagnement des personnes éloignées du marché du travail ou celles dont l'emploi est à risque dans cette période de crise. Et ceci dans un contexte où les coupes budgétaires et la réorganisation précipitée du ministère de l'Emploi mettent en péril l'existence de nombreux organismes spécialisés.

Des décisions incohérentes et dangereuses

"C'est extrêmement préoccupant. En ne prévoyant pas de mesures concrètes pour soutenir les services en employabilité, le gouvernement compromet directement l'insertion professionnelle de milliers de personnes mais également le développement économique du Québec. L'absence de financement adéquat pour les organismes spécialisés en emploi est un non-sens total!" s'indigne Nisrin Al Yahya, directrice générale du RSSMO.

De son côté, le ministre des Finances, M. Girard, affirme que "ce budget est un exercice d'équilibre entre la responsabilité budgétaire et la prospérité économique du Québec". Il souligne également que "les mesures mises en place favoriseront la croissance à long terme et la stabilité des finances publiques" et reconnaît l'importance de protéger les plus vulnérables. Pourtant, aucune de ces mesures ne vient soutenir directement les personnes en situation de précarité professionnelle.

Alors que les tensions sur le marché du travail persistent et que les employeurs déplorent une rareté de main-d'œuvre qualifiée, les services de formation et d'accompagnement demeurent sous-financés. Le gouvernement aurait dû saisir cette occasion pour renflouer le Fonds de développement du marché du travail, pourtant identifié comme une solution clé lors des consultations prébudgétaires. Or, il n'en est rien.

Un choix économique risqué

Dans un contexte de transformation du marché du travail, marqué par l'accélération des innovations technologiques et le vieillissement de la population active, les investissements en employabilité sont non seulement nécessaires, mais stratégiques. Ignorer cet enjeu, c'est priver le Québec de talents essentiels et aggraver les inégalités d'accès à l'emploi.

Le RSSMO appelle donc le gouvernement à revoir ses priorités et à investir durablement dans les services d'employabilité afin de favoriser une relance économique inclusive et résiliente. Il est encore temps d'agir!

À propos du RSSMO

Depuis 1999, le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) regroupe des organismes dont la mission première est le développement de l'employabilité en visant l'intégration, la réintégration et le maintien en emploi de personnes qui ont des difficultés particulières d'insertion socioprofessionnelle. Ses cinquante membres offrent gratuitement des services spécialisés de qualité, favorisant ainsi l'intégration durable en emploi de milliers de personnes partout au Québec. − 30 − Source : Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO).

SOURCE Réseau des Services Spécialisés de Main-d'oeuvre

